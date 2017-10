Idolatrando palabras vacías

Lo alimentos ecológicos son más sanos. Esto es falso, pues la etiqueta de ecológico no garantiza que sea bueno para la salud, sino que garantiza que dicho alimento ha sido producido respetando el medio ambiente. Al comunicarnos solemos, de esta manera, relacionar automáticamente algunos términos con un sentimiento bueno o malo, por ejemplo "democracia" y "pacifismo". La democracia no es buena per se, pues solo implica que el pueblo haya tomado parte en una decisión, y no verifica que la decisión final sea buena. Es más, aunque los ciudadanos puedan decidir, si estos carecen de la educación e información suficiente para haber analizado previamente la decisión, la democracia podría derivar en demagogia y dañar a los propios ciudadanos. Algo parecido ocurre con el pacifismo, el cual ha pasado de ser una postura rebelde a la normalidad más vulgar. Al contrario de lo que sucedió en el pasado, hoy en día nuestra sociedad no valora la violencia como medio para llegar al poder o imponer una idea, así pues, la idea que se base de la violencia para alcanzar el poder, se verá a sí misma carente de los apoyos para lograrlo, esto obliga a cualquier movimiento político u idea que aspire a conseguir seguidores a ser pacifista a la fuerza. Las palabras no siempre son lo que parecen, pensemos al hablar y al escuchar.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.