Cosas importantes

Según creo poder decir, el dinero es importante y necesario en la vida de las personas en todas las sociedades, aunque nos cueste creerlo. No obstante, a mi juicio, hay otras muchas cosas que no son menos importantes que dicho bien, dicho lo cual, cabe remitirnos al siguiente dicho: "No es más feliz, quien más tiene, sino el que mejor sabe vivir".

Por otra parte y, por considerarlo oportuno, a los humanos no siempre nos resulta fácil la convivencia y saber vivir, por ser en casos intransigentes y difíciles, cosa que como hemos de saber todos y cada uno de nosotros, lo dicho no es novedoso.

Así mismo, por considerarlo importante, he de matizar y dejar patente sobre lo vertido en el presente comentario. "El oficio de saber vivir, es tan difícil, problemático y complejo, que cuando lo hemos aprendido, tenemos que morir".

