Carta abierta al señor alcalde de A Coruña

El Sr. Ferreiro, alcalde de nuestra ciudad de A Coruña, acusó públicamente al Partido Popular de "utilizar el conflicto catalán para tapar el caso Gürtel".

Con respecto a dichas manifestaciones me permito expresarle lo siguiente:

-No soy militante del Partido Popular y en ningún caso pretendo justificar los presuntos delitos del caso Gürtel, que como es sabido están sujetos a actuaciones judiciales. Que los culpables respondan ante la justicia.

-Aludir al caso Gürtel o denominar "conflicto catalán" a los deplorables y delictivos sucesos ocurridos en Cataluña, son manipulaciones falsarias impropias de un demócrata, agravadas por su condición de alcalde de todos los coruñeses y de su condición de jurista en excedencia, del que cabría esperar un serie razonada de argumentos jurídicos para cuestionar la actuación del Gobierno o de las autoridades judiciales, al margen del caso Gürtel, y otros que no considera oportuno mencionar. El caso Gürtel u otros similares no inhabilitan a ningún Gobierno para la legítima y correcta aplicación de las leyes. En todo caso la tormenta del golpismo no se puede tapar con el paraguas de la Gürtel .

-El denominado por usted "conflicto catalán", además de ser un ataque a la Constitución es un concurso de delitos tipificados en el Código Penal, como han sido calificados por los tribunales de justicia. Sin ánimo de hacer comparaciones indeseadas, ¿ recuerdan ustedes aquello del "conflicto vasco"?

Es innecesario recordarle que el Partido Socialista, a quien debe usted la Alcaldía de A Coruña,mantiene una posición discrepante de la suya con respecto a la resolución legal de dicho "conflicto". Se ve que no le preocupa demasiado dicha divergencia, de cara a la conservación de su puesto de trabajo.

El alcalde de Tarrasa, el socialista Jordi Ballart, dimitió por sus discrepancias con la aplicación del denostado artículo 155. ¡Qué no cunda el ejemplo! Sería una auténtica revolución que podría afectar incluso al reflujo de las marea s.

En fin, señor alcalde, estimo, como gente del común, que ya tiene usted bastantes problemas -sin resolver- en A Coruña. Por favor, dedíquese usted a gestionar con la mayor eficiencia la actividad municipal que para eso le estamos pagando el sueldo.

