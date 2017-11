Política, nunca se ha hablado tanto en este país. Hartazgo. O bendita suerte. Algo bueno sacaremos en limpio, seamos optimistas. El escaparate donde se muestran las actitudes ejemplarizantes, resulta de lo más variopinto. Quizás aprendamos cómo convertirnos en mejores personas.

Desde cómo agradecer el nepotismo, rajando por teléfono de nuestros jefes con un vocabulario que sonrojaría a una madre, pasando por la corrupción que se elimina de un ordenador a martillazos. ¿Sobresueldos en dinero negro? ¿Paraísos fiscales? No me acuerdo, no me consta. Niéguelo hasta el final.

A la pregunta de si se abstendría para que gobierne su adversario, conteste que no es no. Fiel a sus votantes. Los que le trajeron hasta aquí. A sus principios. Aunque si no gustan, tendrá usted otros, como dijo el gran Groucho Marx. Si para quedarse como único comandante de su partido, tiene que ir relevando uno tras otro a su número dos, ningún problema. Ya puestos, se carga a todo el que disienta. Adelante con la interminable noche de cuchillos largos. Premie la lealtad.

Y, por supuesto, si una vez en la cúspide, ha de llevar a su pueblo a un abismo secesionista, cualquier consecuencia será poca. Mande a todos de la mano precipicio abajo. Haga lo que haga, la historia le recordará como un héroe.

Es lo que toca, hacer política. Demostrándole a la gente que el sacrificio individual, siempre es en pos del beneficio ajeno.

