Carta abierta a ti, maltratador

Todos los días merecen ser vividos. Gratitud al regalo de la vida. Pero hay que vivirlos sin miedo. Hoy 25 de noviembre ha de ser el día en que reflexiones. Que recapacites si no puedes controlarte. Que permitas que la ayuden, que te dejes ayudar si lo necesitas. Piensa en la cara que pondría quien te trajo a este mundo, al ver como levantas el puño para golpear a la madre de tus hijos. Recuerda que una mujer no es una pertenencia. No es tu mujer. No es de nadie más que de sí misma. No es tu esposa. No es esa cadena invisible que la esclaviza a tu lado. Es una persona. Libre, por tanto. Esa de la que un día te enamoraste. Aquella a la que le prometiste tu amor. La misma que quiso compartir su existencia contigo. Y hoy en lugar de tus caricias, recibe bofetadas.

Tus insultos y vejaciones. ¿Dónde quedaron los besos? ¿Qué fue de los ojos brillantes de ilusión? Piensa que no es merecedora de semejante castigo. Ni ella ni nadie. No seas ni un día más, cómplice de la violencia de género.