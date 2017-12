En mi edificio han cambiado sus ventanas dos vecinos y yo me he decidido a cambiarlas el año que entra. El problema aparece cuando no existe el Acuerdo Comunitario que pide mi ayuntamiento viendo, yo, que tratan dicho asunto como un tema menor y no con la importancia que tiene. A mayores he expuesto el pago de la factura por parte de la comunidad en un porcentaje a calcular consiguiendo risas por respuestas y me he preguntado si mi punto de vista estaba equivocado.

Todos sabemos que las ventanas de un edifico son de carácter privativo y personal pero también no es menos cierto que las mismas forman parte de la fachada del inmueble con su reglamentación propia, por tanto, si las mismas han de respetar unos criterios cuando es construido dicho edificio para su posterior venta y que el ayuntamiento obliga a respetar, ¿por qué no se considera justo que participe en los gastos derivados del cambio de ventanas ya que así se moderniza la tachada constantemente?, ¿dónde, en qué ley aparece el que no sea posible solicitar dicha participación en ese gasto?, o dicho de otra manera, si es una novedad el plantear dicha propuesta, ¿por qué es tan difícil de pensar que, si bien nunca se ha realizado, no significa que estemos incurriendo en un error al solicitarlo o no sea beneficioso para todos los integrantes de dicha comunidad puesto que sería aplicable a todos los cambios presentes y futuros?

La fachada está considerada zona común, por tanto, siguiendo ese razonamiento, ¿por qué no se admite el estudiar dicha propuesta? Dicho de otro modo, si no se admite que dicho razonamiento no es del todo ilógico, ¿por qué el propietario de turno ha de obedecer al Ayuntamiento o Comunidad de Propietarios para respetar un acuerdo que, en mi caso, ni existe dado que no hay acta alguna en que quede reflejado como se han de poner dichas ventanas?

Si estamos, los propietarios, obligados a "ceder" nuestras ventanas para que exista una fachada de un edificio cualquier, considero justo que la comunidad, así como asume el pago de la reparación en el pintado de la fachada, también acceda a pagar una parte de esa factura. Considero que es lo justo. Otra cosa es que nunca se planteara, pero no por eso es algo fuera de toda lógica.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.