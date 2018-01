Otra noticia sobre violencia de género, lo que eleva a 51 las víctimas durante el 2017.

Al leer la noticia y revisar los comentarios vertidos sobre la misma me ha llamado poderosamente la atención el que entre todos los que habían firmado solo uno se correspondía con alguien que firmaba con nombre masculino y era para quejarse porque uno de los comentarios dice algo sobre poner veneno en la comida.

Dejémonos de trapalladas y afrontemos con dignidad como seres humanos la lacra que esto supone.

Es obvio que los ejecutores son hombres, por lo tanto, desde nuestra posición como tales, tenemos que ser parte activa en contra de la violencia de género.

Es verdad que cada vez somos más los que estamos, de alguna forma, implicados en combatir esta lacra que nos sacude. Pero aún así quiero denunciar la escasa importancia que nosotros los hombres le prestamos a la violencia de género.

Tenemos que organizarnos para trabajar conjuntamente con las mujeres con el fin de dar, en lo relativo a la igualdad de género, una nueva forma a nuestra sociedad. Ello requiere de un importante esfuerzo de nuestra parte como ayuda y soporte emocional de formas positivas y libres de violencia machista.

Los hombres tenemos que expresarnos públicamente y no podemos callarnos frente a la violencia masculina ya que con nuestro silencio nos hacemos cómplices. Cómplices por denegación de auxilio a las víctimas, y cómplices por permitir que quienes maltraten se sientan legitimados por una supuesta superioridad. En la práctica tenemos que avisar, notificar y declarar la irregularidad o ilegalidad, de lo que es un delito. Por todo esto, comparto plenamente lo expresado por grupos de hombres que quieren invitarnos a todos a asumir el compromiso de enfrentarse a cualquier conducta que suponga desconsideración o maltrato, de cualquier tipo, hacia las mujeres.

Feliz 2018 con el deseo de que se convierta en el año de violencia 0 en los malos tratos a las mujeres.

"No quiero que me salves. Quiero que estés a mi lado mientras me salvo yo misma", (anónimo).

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.