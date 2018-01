Antes, de joven, si veía a unos agentes haciendo un control, avisaba con luces a los que me encontraba de frente puesto que eran sinónimo de tiranía y mi gesto era de rebeldía contra los representantes de la ley. Hoy en día ya no hago tal cosa puesto que reconozco que están para velar por tu seguridad y por aquellos que, como yo, hacemos uso a diario de las carreteras nacionales. No debemos dar aviso de su presencia puesto que así favorecemos a los infractores en detrimento de los demás ciudadanos.

Sé que existen manzanas podridas como agentes de tráfico, pero su labor es esencial para todos nosotros. El hecho de poner multas por las supuestas faltas leves, graves o muy graves, que pudiéramos cometer, no deberían ser la única imagen que de ellos tengamos puesto que, a mayores está, dentro de su trabajo, por ejemplo, la detección de drogas y alcohol entre aquellos que conduzcan pudiendo perjudicar a inocentes terceros, o el darnos servicio en cualquier momento de urgencia y/o necesidad y, por ello debemos hacer lo correcto, es decir, ayudarles con nuestro buen comportamiento ante las leyes de circulación. Antes de pensar en ellos como nuestros enemigos, pensemos en los que conducen motos imprudentemente cuando llegan desde atrás mientras estás en el semáforo en rojo y adelantan la cola con zigzag pisando la raya continua, o en aquellos ciclistas que no van en fila única ocupando más de lo necesario, así que, podemos decir.... gracias, agentes.

