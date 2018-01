Bebo agua embotellada cuando procede y no colaboro ni formo parte de una cruzada dedicada a criticar o poner en duda las cualidades destacadas en la publicidad lanzada por el sector, pero mientras las autoridades sanitarias no recomienden evitar su ingesta ni sean aspectos como el sabor, olor o color lo que me eche para atrás (algo que no sucede en el lugar donde resido), continuaré quitando la sed con el agua potable que se distribuye a través de tuberías y que, a buen seguro, millones de personas en el mundo quisieran tener en sus hogares con tan solo abrir el grifo. Sea mediante botellas, pozos, cisternas o canalizaciones, lo trascendental es tratar de poner fin a las enfermedades y muertes ocasionadas por carecer de acceso al líquido estrella en condiciones de salubridad a un precio asequible para las poblaciones.

