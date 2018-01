Carta a mis amigos de Rianxo

Queridos amigos: me encantaría escribiros simplemente para desearos un nuevo año feliz, y lo hago, pero entiendo que estos buenos deseos contrastan estos días con el malestar provocado por una desgracia que no solo a vosotros, sino a toda Galicia y a toda España entristece y espanta. No se acaba de creer que en un lugar tan maravilloso y pacífico como Rianxo, cuna de tantos eminentes artistas, poetas, escritores y, sobre todo, de bellísimas personas como vosotros, pueda existir también la antítesis de todo ello con una forma solo aparentemente humana.

Claro que cosas así pueden ocurrir y, lamentablemente, de hecho ocurren en todas partes, pero la rabia, la tristeza y el dolor son aún más insoportables cuando nos tocan tan de cerca. Ojalá supiera cuál es la solución para este problema, pues parece que aún falta mucho para que toda la humanidad se humanice. Yo pediría que no se retiren de la educación todas aquellas materias y métodos que contribuyan a esta humanización, sino que se incrementen; la formación de las personas como tales debe ser la prioridad absoluta en la enseñanza.

Que se detecten a tiempo las graves anomalías morales o de personalidad que pueden conducir a semejante demencia, y que la sociedad entera colabore a ello, compartiendo información pero también valores que hagan imposible a la maldad salirse con la suya. No sé qué más deciros salvo ánimo, que a pesar de todo el bien, aunque más despacio de lo que quisiéramos, seguirá avanzando y esta ominosa hora será superada y se verá compensada por actos de valor y de generosidad protagonizados por seres auténticamente humanos de los que Galicia ha demostrado en tantas y tantas ocasiones estar llena.

