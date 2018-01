Más memoria histórica

El PSOE presentaba a principios del pasado mes su propuesta de ampliar la ley de memoria histórica aprobada por Zapatero. Pedro Sánchez proponía la revisión de los juicios del franquismo, la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos y la creación de una Comisión de la Verdad. Es evidente que el secretario general del PSOE, después de apoyar al Gobierno del PP en la aplicación del artículo 155 en Cataluña, busca una agenda propia. Pero comete un error táctico, y lo que es peor, un error de fondo sobre el valor de la transición. La memoria histórica es una bandera que en estos momentos agita Podemos, y en esta cuestión el PSOE siempre ira por detrás del radicalismo de la izquierda con la que compite.

Pero la cuestión es más de fondo. Poner en duda la ley de amnistía de 1977 y pedir una Comisión de la Verdad supone no dar por buena la reconciliación de la generación precedente. Las comisiones de la verdad se crean para favorecer los procesos de reconciliación, no a posteriori. La amnistía fue promovida y aceptada por los que habían sido vencidos en la Guerra Civil. No hay ninguna cuenta con la justicia pendiente, entre otras cosas no hay mayor justicia que la reconciliación. Otra cosa es que los que quieran buscar los restos de sus familiares lo puedan hacer.

