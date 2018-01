Quinientas empresas. Más de tres mil millones de patrimonio. Imposible saber que se siente. El poder ilimitado. Más si te conviertes en el número uno de la primera nación. El mundo en tus manos.

Exigiendo celeridad. La pronta entrega. Información en un par de líneas, comida rápida. Lanzar un tuit en vez de un discurso. Mejor ahora que después. Porque el tiempo de gobernar si tiene límite, fecha de caducidad.

Entonces, ¿todo vale? ¿Incluido saltarse el protocolo de las buenas maneras? Obvio que no. Como innegable que a este primer mundo le sobran países. Conocemos el percal. No producen, apenas consumen. Se convierten en un lastre. Pero no se pueden omitir.

Mucho menos ningunear. No son mindundis. Si soberanos de pleno derecho. Poder político y ocupación geográfica. Por tanto, respeto.

La vida parece más sencilla desde el confortable sillón, que desde la silla que cojea.

