En el acuerdo que habían firmado el PSOE y Ciudadanos en el año 2016 para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, figuraban 140 medidas políticas. Tenían fundamentalmente 5 ambiciones: la educación, la lucha contra la desigualdad, la pobreza, el empleo y la unión y regeneración política.

Para llevar a cabo este proyecto con Pedro Sánchez como presidente se necesitaba la abstención de Podemos en el Congreso de Diputados, pero lo sorprendente es que votaron No, coincidiendo con el PP. Por lo tanto, Rajoy fue presidente.

Pablo Iglesias será licenciado en ciencias políticas pero no tiene visión política, pues con la abstención se quedaba como líder de la izquierda en la oposición, y además, controlando para que el PSOE y Ciudadanos cumplieran el acuerdo. Por lo tanto, sería importante recordar para reflexionar.

Con el tema de la vivienda, Iglesias no tendría problema si fuera coherente con lo que decía con relación a dónde vivir los dirigentes de su partido y no criticara a otros políticos que invertían cantidades importantes en adquirir la vivienda, como ahora está haciendo él, pues cada cual con la vivienda hace lo que mejor le parece, es decir, pagar alquiler o hipotecarse para comprarla. Pero después de tomar la decisión, debería de ser valiente y no refugiarse en la opinión de los militantes de Podemos.

