Poco antes de conocerse la sentencia del caso Gürtel el propio Mariano Rajoy subrayó que el PP se ve en la picota por hechos antiguos, ocurridos en el caso de Gürtel hace 15 años, y por personas que ya no están en la política. El presidente recordó también las medidas aprobadas por su gobierno contra la corrupción.

Medidas, sin embargo, entre las que no destaca la celeridad de la Justicia, como bien puede comprobar el PP en sus propias carnes. Esas reformas son la línea en la que hay que avanzar. El resto de partidos no se lo va a poner fácil al gobierno, especialmente los afectados por la corrupción (3%, los ERE, etc.), pero la desconfianza en las instituciones es un problema de Estado que no admite demagogias oportunistas. Por eso es necesario seguir avanzando en la transparencia y plantear en serio la independencia de la Justicia y de los organismos supervisores.

