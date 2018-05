La disyuntiva: 'to be or not to be'

Es lo que estarán pensando muchos ciudadanos en este país. Es el momento complicado de la verdad. Moción, sí; moción, no; o la puerta del medio, sí pero no. En la historia todo o casi todo está escrito. Hay que huir de la España de los bloques que tantas penurias nos trajo. Censurar a un gobierno que ha perdido autoridad no debería ser un problema en cualquier país democrático, pero el problema surge con quien se pacta esa censura. Difícil situación que exige alta política pero de Estado, no de siglas ni de partidos. Vuelve el tramposo discurso de los que no están de acuerdo quieren "romper España". Muy pobre y falaz argumento. España ha llegado a este momento grave por no resolver precisamente los graves problemas que el partido en el gobierno no supo resolver. Pero por la otra banda, también hay graves problemas. El principal partido en la oposición, el PSOE, no está en situación fuerte para convencer y tendrá que buscar apoyos de otras fuerzas que por sus nacionalismos han creado un problema de gobernabilidad. Pero los mejores momentos de esta Transición fue un pacto con esos nacionalismos que tanto maldicen los de pensamiento único. Dicen que en los momentos difíciles es cuando se exige la inteligencia y la reflexión. España no es uniforme, es diversa y habrá que contar con todos los que queremos que sean España. El otro camino sería no contar con ellos, pero entonces habría que echarlos de un proyecto común que les dé cabida. No creo que esta última sea posible ni inteligente.

