La gran promesa del surf español

Es el primer coruñés que se alza con la Copa de España de surf. Juan Fernández se proclamó ayer en Pantín virtual campeón, aunque la proclamación oficial no se hará hasta final de año, tras la celebración de algunas pruebas de menor puntuación a las que el surfista coruñés ya no acudirá.

Su triunfo se cimentó en las tres grandes pruebas de la Copa, en Asturias, Cantabria y Pantín, en las que logró superar la puntuación de su principal rival, el cántabro Marcelino Botín, actual campeón de España.

Para Juan Fernández, de solo 19 años, ha sido llegar y besar el santo. El surfista coruñés, que ya fue campeón de la Copa de España en la categoría sub-16 hace tres años y que se clasificó entre los primeros de Europa en lasa categorías junior en los últimos tiempos, ha logrado ganar la Copa de España en su primer año en la categoría absoluta. Con este triunfo, el horizonte de Juan Fernández apunta al profesionalismo. "Estoy muy contento, ha sido el resultado del trabajo y de la constancia. Esto me abre ahora las puertas para conseguir mayores patrocinios y poder competir en pruebas de más nivel. Este invierno gigantes que todavía no se han surfeado en Galicia, en la Costa da Morte y Lugo y probablemente también en Nazaré, en Portugal. Hay que estar muy fuerte mental y físicamente para surfear olas gigantes, pero superar el miedo es lo que más me gusta de este deporte, y cada vez quiero más porque me hace sentir increíblemente", señala el campeón coruñés.