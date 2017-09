"Hay que estar buscando constantemente la capacidad de emocionar y seducir"

El diseñador gallego Roberto Verino (Ourense, 1945), presenta hoy en la primera jornada de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid su colección Paris Je t'aime, con la que conmemora los 35 años de la marca y rinde homenaje a la capital francesa.

- ¿Qué representa la colección Paris Je t'aime ?

-La ciudad de la luz siempre ha sido históricamente mi punto de referencia. No se puede olvidar que la moda en París ha tenido una enorme relevancia a consecuencia de la alta costura, ya que era donde estaba ubicada a nivel mundial. En los tiempos en lo que a mí me tocó vivir allí, nació el prêt-à-porter. Es una ciudad que está sufriendo por culpa de los actos terroristas y no se lo merece. ¿Qué mejor oportunidad que hacer el desfile en honor a ese referente de dimensión internacional y que está tan cerca de nosotros?

- A nivel personal, ¿qué significa París para usted?

-Hay muchos referentes en mi vida, pero uno de los más grandes es París. Esta colección es una mezcla de sentimientos y de intereses por utilizar París como un elemento mágico.

- ¿A quién va dirigida la colección?

-Yo siempre digo que está dirigida, como todo lo que hago, a mujeres y hombres inteligentes que saben valorar la calidad por encima de todo. El precio más alto representa un ahorro muy grande porque esa ropa va a perdurar más en el tiempo y es calidad de muy alto nivel. Se trata de una inversión y no un gasto. Con mis prendas se consigue una personalidad propia y una autoestima más alta. Mi perfil de consumidor es gente joven de espíritu, porque puedes tener veinte años y ser muy mayor, u ochenta y ser joven.

- El desfile de hoy será en el Palacio de cristal de Cibeles y no en el Ifema. ¿Este escenario conlleva un cambio de planteamiento?

-Desde las últimas temporadas, en las que incorporo el concepto see-now-buy-now [presentar la colección que se encuentra actualmente disponible en las tiendas], he desfilado en lugares emblemáticos porque me parecía que era una forma de buscar elementos diferentes. Yo he querido cambiar la presentación de los desfiles para poner la colección a disposición del consumidor. Al consumidor, si le presento hoy la colección del verano que viene, cuando llega el momento de la verdad ya se ha olvidado.

- La técnica del see-now-buy-now es algo novedoso. Otros diseñadores explotan las redes sociales como principal atractivo. ¿Es internet un aspecto esencial hoy en día?

-A nivel profesional los medios de comunicación no pueden poner puertas al campo a la forma de retransmitir los desfiles. Todo lo que tiene que ver con el mundo de internet hace que aquella exclusividad que tenían las revistas de moda deje de existir. Trabajaremos con las revistas y los medios de una manera que sea más aprovechable para todos. No cabe duda de que nos debemos al consumidor.

- ¿Presentar la colección que ya se encuentra en las tiendas ofrece mejores resultados?

-Si no lo creyera no lo estaría haciendo. Ya lo he hecho en las dos anteriores colecciones, ahora insisto en una tercera y la cuarta ya está en marcha. Yo creo que es un camino sin retorno. La evolución que está teniendo el mundo a nivel general nos exige nuevas fórmulas. Estoy convencido de que hay que estar constantemente buscando la capacidad de emocionar y seducir. Se trata de conectar con el consumidor y hacerle entender que tú eres el que más vale la pena.

- ¿Cuál diría que es la esencia de su marca?

-La sencillez en las prendas y la gran calidad, unido a la funcionalidad. Hago piezas para que las personas las usen y las disfruten. Realmente lo que me interesa es que las mujeres y los hombres estén guapos en el día a día y no solo en un acto o acontecimiento específico. Sobre todo trato de elevar el nivel de satisfacción y de autoestima e intento no disfrazar y ofrecer una calidad muy alta para que las personas saquen partido a su espíritu. Al final yo quiero vestir los cuerpos, pero realmente lo que busco es vestir el alma. Las personas tienen que sentir que son ellas las que se aprovechan de Roberto Verino para sentirse bien.

- ¿Cómo definiría estos 35 años de carrera?

-Han sido fantásticos. Han sido años de mucho trabajo y de muchos momentos mágicos y con capacidad de disfrutar. La gente me pregunta muchas veces sobre cómo gestiono el éxito y siempre digo que yo no tengo éxito. He trabajado mucho para llegar a la excelencia y siempre digo que lo mejor de mi carrera todavía está por llegar.

- ¿Qué le queda por hacer en el mundo de la moda?

-Me quedan muchas cosas por hacer. Estoy creando colecciones nuevas de mujer, hombre y accesorios. Me quedan muchas alternativas y muchas actividades, porque al final mi forma de pensar el diseño es un modo de vida, no es algo que tenga una búsqueda continua de lo que son las tendencias, sino de cómo te enfrentas a tu vida buscando lo mejor de cada día.