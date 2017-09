"En España siempre hubo personas con interés en estudiar y conquistar el planeta"

Fred Spier (Ámsterdam, 1952) trata de conocer los entresijos de la Historia de la Humanidad y del planeta que habitamos desde hace 20 años. El profesor de la Universidad de Ámsterdam pasó estos días por España para constituir la llamada Red Europea de la Gran Historia. Es un investigador ambicioso que cree que España puede apoyar este proyecto porque "en su ADN lleva el interés por conquistar la Tierra" en todos sus ámbitos: "Me llama la atención la idiosincrasia de este país, siempre interesado en cómo fue el mundo y en su conquista".

-¿Qué es la Gran Historia?

-Se trata de contar todo lo que pasó desde el inicio del Universo. Es una combinación de todas las historias que conocemos: la del universo, la del sistema solar, la de nuestro planeta y la de la vida humana. Son conceptos que hasta la fecha se estudiaban de forma separada, pero, en realidad, es una sola historia. Antes se creía que todo era estanco, que no cambiaba. Sin embargo, estamos viendo que esto no es así. Estamos en la superficie de un planeta, muy cerca del Universo y eso lo condiciona todo. No podemos viajar 30 kilómetros hacia arriba ni 30 hacia abajo. Estamos muy limitados y es importante comprender esto, porque ayuda a entender cómo funciona todo lo que nos rodea.

-¿Sabemos poco del lugar que habitamos y del hombre?

-Si pensamos en algo teórico, no tenemos una teoría sobre la vida humana. Sí hay una teoría sobre el comienzo del Universo o la geología de la Tierra, pero no sobre la vida. Tenemos la teoría de Darwin. Pero esta no trata las características emergentes de la vida. Trata de las especies y de su adaptación. Uno se da cuenta de esto cuando lo estudia todo desde un punto de vista global, cuando toma distancia sobre las cosas. Tampoco sabemos mucho de una teoría general de la biosfera. Y si no sabemos el origen, no tenemos respuestas para muchos problemas.

-¿Urge tener estos conocimientos claros?

-Sí. Vivimos un mal momento. Somos muchos y cada vez tenemos menos recursos. La situación es preocupante. Hay muchas luchas de poder. Peleamos por el control de los recursos naturales porque el mundo no es infinito. Con la Gran Historia tratamos de saber dónde estamos y cómo hemos llegado hasta allí.

-¿Conociendo mejor la Gran Historia tendremos más estrategias para atajar los problemas de la Hu manidad?

-En el mundo hay muchos problemas. El ecológico es uno de ellos. Tenemos que investigar para comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Estamos en el comienzo de un proyecto. Conocer la Gran Historia nos permitirá tener estrategias para mejorar la situación. Es una oportunidad que nunca existió. Generaremos más conocimiento para que la gente pueda vivir más tranquila en un mundo más sostenible.

-¿Cómo se ve la investigación española desde Holanda?

-No puedo opinar porque no conozco bien la situación. Sí sé que España es el segundo país europeo, después de Holanda, en respaldar este proyecto. En otros países no pasa.

-¿Por qué cree que en España se apoya esta iniciativa?

-En este país siempre hubo personas interesadas en estudiar y conquistar el planeta. Los españoles y los portugueses idearon los primeros modelos de la Tierra tal y como es y esta preocupación o inquietud no ha desaparecido con el paso del tiempo.

-¿Qué les diría a todos los universitarios que empiezan un nuevo curso o a aquellos jóvenes que llegan por primera vez al aula?

-Que dediquen su energía a mejorar la Historia, para que podamos vivir mejor. Si no sabemos cómo funcionan los mecanismos, no habrá soluciones.