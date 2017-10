"En siete años habrá 26 dispositivos móviles conectados alrededor de cada persona"

Adolfo Fernández es el responsable de desarrollo de negocio para España y Portugal de Google Marketing Solutions. Su trabajo consiste en asesorar a pymes y multinacionales para que inicien su expansión a través de la red. "La gente no tiene miedo al cambio, únicamente tiene miedo a la incertidumbre y lo desconocido", subraya. Fernández es consultor en transformación digital y conferenciante; su carrera profesional se ha desarrollado en la intersección de sus dos grandes pasiones: la tecnología y el marketing. Ha trabajado en los sectores de Internet, telecomunicaciones, bienes de gran consumo y consultoría en España, Reino Unido, Irlanda y Portugal.

-¿La movilidad es la principal palanca de cambio en la digitalización?

-Lo que he trato de explicitar es que ha cambiado la idea de movilidad. Normalmente se vincula el mobile al dispositivo y la realidad es que movilidad hoy es experiencia y comportamiento de usuario. Normalmente llevamos uno o dos dispositivos pero la realidad es que en 2024 tendremos 26 dispositivos por persona conectados a nuestro alrededor. Esa circunstancia es un gran reto porque el consumidor es el que marca ahora las directrices hacia dónde vamos.

-¿Qué papel juegan las empresas en ese contexto?

-Como pymes o multinacionales nuestra labor se centra en conocer mejor al consumidor. Las nuevas tecnologías que tenemos hoy lo permiten y lo hacen más eficaz que antaño. Ahora es posible conectar con los usuarios en todas las plataformas. Lo importante es enviar un mensaje homogéneo y de manera rápida. El tiempo de carga de una página web en un dispositivo móvil es ahora un factor fundamental. En tres segundos tienes una caída del 30% de la gente que va a esa web, con lo cual se hace necesario adaptarse a esa nueva realidad.

-¿Hacia dónde se dirigen las demandas del usuario?

-Muchas cosas. Hay que detectar, lo primero de todo, cuáles son sus problemas y desarrollar no productos en serie sino soluciones a esos problemas. Si esos 26 dispositivos móviles por persona que tendremos conectados a nuestro alrededor en unos años nos hacen la vida más fácil, tendrían que crear nuevos desarrollos para ello las empresas. Pero si el usuario demanda otras cosas, debemos adaptarnos a ello.

-¿Nos hemos convertido en esclavos de la tecnología?

-Esclavitud me parece que tiene una connotación negativa. La tecnología ha hecho que podamos ser más eficientes y al usuario le ha dado un mayor poder de decisión. El usuario es ahora más poderoso que antes pero la gran ventaja que tiene ahora es la posibilidad de que las empresas accedan a él y que el propio usuario pueda trasladar sus demandas a las empresas. De esta forma cualquier nueva idea que surja se mueve mucho más rápido.

-¿Qué consejo le ofrecería a los nuevos emprendedores del sector TIC?

-Que piensen en el usuario. Es un concepto que debe ser transversal a toda la industria. Hay que identificar antes cuál va a ser tu usuario y girar tu estrategia hacia él.

-¿Hacen falta profesionales en el sector?

-Hacen falta más competencias técnicas que de gestión. Las empresas están muy orientadas a la tecnología que necesitan y a realizar una gestión acorde con el producto. En España no necesitamos de más personas formadas en gestión sino de gente con competencias transversales para tomar decisiones.

-¿Qué tipo de competencias?

-Capacidad de análisis. También hacen falta informáticos pero no podemos olvidar que hay una parte de gestión ya cubierta y lo que se espera de los nuevos profesionales son competencias acordes con las nuevas demandas del mercado.

-Y si uno fracasa en su primera experiencia empresarial, ¿debe volver a insistir siempre?

-Quizá no. En Estados Unidos está totalmente reconocido el fracaso. Podemos ser una empresa potente en tecnología pero no ser capaces de entender para qué usar la tecnología. Un gran conocimiento en una materia no significa que haya que estrellarse dos veces con la misma pared.

-¿Hacia dónde se orienta ahora el negocio de Google?

-Inteligencia artificial y machine learning. Son tecnologías permiten hacer las cosas más rápido y de forma más eficiente. Todos usamos cantidad de veces a nuestro alrededor inteligencia artificial: Google Maps, Google search... Todo eso es inteligencia artificial.

-¿Cuál es la estrategia de la empresa en el ámbito de la movilidad?

-Depende la estrategia empresarial de cada uno. Un estado debe especializarse en lo que es bueno. Abogo por que cada empresa se especialice en aquello que considere que es buena.

-¿En qué aspectos es buena España si se atiende a cuestiones de mercados digitales?

-Destaca el consumidor. Somos el país con más penetración de los dispositivos móviles lo que hace que las empresas se adapten al cambio exigido por el consumidor a un ritmo más rápido. Y esa realidad hace que se empujen más las fronteras de la industria en ese sentido.