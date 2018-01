"Lo que hace grande a una voz es la emoción que logra transmitir"

La soprano Ainhoa Arteta, una de las voces más internacionales de la música, es la protagonista del espectáculo La voz y el poeta, en el que se ha condensado "el espíritu de la obra de Federico García Lorca".

-¿Cuál fue la chispa que encendió este homenaje a Federico García Lorca?

-Siempre he sentido una gran admiración por la figura de Lorca, por su obra poética, musical y por su sensibilidad. Aunque había interpretado canciones con sus poemas a lo largo de mi carrera, hacía ya tiempo que la idea de un monográfico con una entidad propia me rondaba por la cabeza. También por la insistencia de mi agente, Juan Carlos Sancho, que es un lorquiano perdido por su vinculación a Granada. No imaginaba las alegrías y satisfacciones que este programa nos iba a dar. Está siendo una experiencia poético-musical maravillosa. La poesía de Lorca es pasión en estado puro.

-'Ainhoa Arteta no recibe todo el reconocimiento que se merece en España'. Palabras de Montserrat Caballé. ¿Está de acuerdo?

-Bueno. En primer lugar tengo que decir que para mí Montserrat Caballé es una de las cantantes que más admiro del mundo y viniendo de ella, estas palabras son el mayor premio y reconocimiento que ni siquiera hubiese soñado. ¡Me siento querida, muy querida por el público español y es lo que me hace sentirme inmensamente feliz! Me imagino que las palabras de Montserrat Caballé tienen algo que ver con la situación que en algunas ocasiones he comentado, referente a la falta de proyectos míos en dos grandes teatros españoles como son el Teatro Real de Madrid y el Liceu de Barcelona. De todos modos las cosas han cambiado y ya hay varios contratos para un futuro cercano como Don Carlos en el Teatro Real y Butterfly en el Liceu.

-¿Es más fácil triunfar fuera?

-Hoy en día muchas cosas han cambiado en el mundo de la lírica, como en todos los aspectos de la vida en general. El mundo es como una red de teatros y auditorios conectadas, independientemente de su localización. Cuando consigues el éxito en alguno de ellos, en tu país natal o en el extranjero, las noticias vuelan por las redes y te llaman de cualquier parte del mundo. En mi caso, después de ganar los concursos Metropolitan Opera National Council Auditions en Nueva York y el International de Voix d'Opera Plácido Domingo en París en 1993, recibí invitaciones de teatros tanto de España como del resto de Europa, América, Asia, Oceanía y hasta hoy no he parado de recorrer el mundo.

-¿Qué hace grande a una voz?

-¡La emoción que transmite! Esto es también lo que hace grande, en mi opinión, a un artista, sea del género que sea. ¡La emoción! En la historia del canto se pueden encontrar decenas de ejemplos de voces grandes, a lo que se refiere a volumen y emisión, pero sin embargo no todos han triunfado. Lo mismo en voces de un volumen más reducido, un timbre más delicado. Por lo tanto la conclusión es que no depende de cómo de grande o pequeña sea tu voz, sino si puedes transmitir con tu voz, emocionar, sorprender, enamorar... Aunque tengo que hacer un pequeño apunte, porque no sería justo obviarlo: lógicamente si uno tiene una voz privilegiada en volumen, timbre, matices, dominio técnico... y encima es un gran artista, es lo que el público aprecia más. Tenemos ejemplos históricos como Callas, del Mónaco, Caballé, Berganza, Domingo o Kraus.

-Es usted capaz de pasar de Layla de Eric Clapton a Lorca pasando por Tosca .

-Considero que si la música se hace desde el respeto y la profesionalidad, todas las opciones son igualmente válidas. Cuando me han llegado propuestas que me han interesado no juzgo si es un experimento; para mí es música que emociona y no me da miedo cambiar de registro si el proyecto me ilusiona, ya que tengo la capacidad de amoldarme a distintos estilos.

-¿Qué le queda por hacer sobre un escenario?

-¡Todo! Lo mejor de nuestra profesión es que nunca se acaba el aprendizaje, nunca llegas a la cima y ya no tienes más que demostrar. Lo contrario: nosotros nos examinamos cada noche y todo lo recorrido con anterioridad no vale nada. Nuestra carrera es un largo camino en el que con la experiencia, la madurez profesional y personal, cada vez se abren nuevas posibilidades, cada vez te das más cuenta que lo puedes hacer mejor, que quedan miles de proyectos en los que te gustaría participar, cientos de salas en las que cantar y, sobre todo, tanta música por aprender, por sentir, por transmitir...

- ¿Hay vacuna contra las críticas?

-Por supuesto que no. Las malas críticas, en las que más que una valoración objetiva de tu trabajo, hay un trasfondo de intereses, amistades, ideas, influencias... siempre me han parecido injustas. Sin embargo, las críticas hechas desde la honestidad, desde la premisa de ayudar al intérprete a mejorar, me las tomo con humildad y trato de ver la parte de razón que puede tener el crítico para tomar nota.