"La vista no basta, hay que tener intuición y saber leer los botes de la pelota"

Nacida en Ibiza en 1987, es enfermera de profesión y juez internacional de tenis desde 2008. Desde entonces ha juzgado decenas de partidos con los mejores jugadores del mundo, como Nadal, Williams o Federer. A pesar de que "pasamos desapercibidos, nuestra misión en un partido es determinante para el resultado", afirma.

- ¿De dónde le viene la afición al tenis?

-Empecé a jugar cuando tenía 11 o 12 años porque tenía un amigo que jugaba y me llamó la atención. Lo probé y desde entonces no he dejado de practicarlo. He entrenado y pasado por diferentes escuelas, pero siempre he estado con el entrenador con el que empecé, Jaume Planells.

- ¿Qué pasó para que se convirtiera en juez de línea?

-Viví en Valencia durante ocho años durante los cuales estudié Enfermería y allí conocí a dos de mis mejores amigas, Juncal y Anna, dos hermanas de Logroño. Juncal era árbitro de tenis y con Anna en 2008 realicé el curso cuando hubo una convocatoria en Valencia. Desde entonces, no he parado.

- Debe tener una vista prodigiosa para decidir en décimas de segundo si una pelota ha entrado o no y van, además, a 200 kilómetros por hora...

-Prodigiosa, no lo sé, pero por supuesto es obvio que hay que tener muy buena vista (ríe). No es solo ver bien, también hay una gran parte de intuición y de saber interpretar y leer los botes. Realmente, no se nos ve y pasamos desapercibidos en la cancha, pero decidimos los resultados de los partidos y tomamos decisiones importantes.

- ¿Qué es lo más difícil?

-Un conjunto de situaciones de las cuales somos responsables. Destacaría cantar las pelotas que van a tu línea, tarea que decide un partido, y también que somos parte de un equipo con el resto de jueces de línea y el de silla, y también vigilamos que los jugadores cumplan el reglamento (que no haya coaching, que no usen aparatos electrónicos, que hagan uso de los tiempos muertos para ir al baño correctamente, que no haya ningún abuso verbal hacia nadie, etc.).

- ¿Tienen mucha presión?

-En partidos de máximo nivel profesional (con Serena Williams, Roger Federer o Rafa Nadal) se vive una presión añadida por encontrarte con los mejores jugadores del mundo, además de tener a la televisión en directo, y miles de espectadores. Son partidos de gran trascendencia que dan mucha satisfacción profesional.

- ¿Acaba muy cansada?

-En los torneos hay partidos que pueden durar 8 o 9 horas y el clima puede afectar mucho, tanto el frío como el calor. Es duro pero también muy gratificante y hace que valga la pena.

- ¿Qué formación se necesita para ser juez?

-Ser árbitro nacional de tenis. Y en relación a las cualidades: buena vista, buena voz y también es muy importante la actitud para transmitir seguridad cuando cantas para evitar conflictos en la pista. También el no ponerte nerviosa y saber actuar ante situaciones de presión en todos los aspectos.

- Algunos grandes tenistas han pagado con los jueces una mala jugada tirándoles la pelota para descargar la rabia. ¿Le ha pasado?

-Muchas veces los jugadores se descargan lanzando una pelota fuera de la pista, pegando un golpe de pelota contra una valla o también lanzando la raqueta contra algo, pero nunca lo hacen a propósito contra nosotros. Sí he visto como un juez de línea ha recibido por accidente; en cierto modo, tiene sus riesgos estar a pie de pista.

- ¿Hay más hombres que mujeres?

-Cada vez somos más mujeres, pero hoy por hoy predomina el número de hombres con mucha diferencia.

- Crea polémica la presencia de muchachas de gran belleza que recogen las pelotas. ¿Qué opina?

-Buf... Solo lo he visto el Masters 1000 de Madrid, donde modelos profesionales ejercen la función de recoge pelotas. Si el partido es del cuadro masculino, lo hacen mujeres y si el partido es del cuadro femenino, son hombres. Esta situación ya de por sí es sexista, poco hay que añadir. Habitualmente, lo hacen niños de escuelas de tenis a quienes les gusta y conocen el tenis porque lo siguen y lo practican. Cuando contratan modelos se quita la oportunidad a esos chavales que lo quieren disfrutar y lo agradecen. Las modelos no conocen el tenis y son mucho menos resolutivas. No me parece correcto ni sensato que se pongan modelos como recoge pelotas puesto que en la pista se trata únicamente de ayudar los jugadores y agilizar el juego. Que sean modelos no aporta nada al deporte.