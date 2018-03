"Yo creo que desde la música se pueden cambiar muchas cosas"

Estudió guitarra en Cuba, su nombre está detrás de muchos de los éxitos que suenan en las discotecas y las terrazas cada verano, pero también, de la banda sonora de la película 'Habana Blues', de Benito Zambrano, por la que recibió un Goya. Defiende a su Cuba natal, también la música urbana y los mensajes que puede transmitir. Está en Europa de promoción con Dama y su canción 'La moto', y pronto presentará 'Nos fuimos lejos', con Enrique Iglesias

- Está de gira de promoción por Europa con una canción que interpreta con Dama, La moto, ¿cómo están viendo el recibimiento de la canción en España?

-Muy bien, me ha sorprendido mucho la acogida que ha tenido en la radio, donde ya está sonando. Es un proyecto completamente independiente de Dama, que aquí la conocen muy bien porque ya fue número uno. Nosotros nos conocimos hace algo más de un año, ella tiene muchísimo talento y la invité a cantar una canción que compuse junto a Enrique Iglesias y a Romeo Santos. Aprovecho ahora también para decir que voy a lanzar un nuevo single con Enrique Iglesias que se llama Nos fuimos lejos.

- A pesar de que aquí le conocemos más porque está detrás de temas comerciales, tiene también otra faceta más tranquila de compositor de boleros...

-Sí, yo he compuesto canciones que se conocen mucho, como Cuando me enamoro [interpretada por Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra] , pero también Sé feliz, con Luz Casal, en 2008, Pastillas para dormir, con Estopa, con Melendi, Desde que estamos juntos. Bailando, que es más comercial, tiene más de dos billones de visitas y, Súbeme la radio, un billón.

- Este tipo de canciones más comerciales y bailables, suele tener un mensaje o un lenguaje machista, ¿se puede cambiar eso desde la industria y desde la música? ¿Se pueden transmitir otros valores con ritmos urbanos?

-Yo creo que sí, que desde la música se pueden cambiar muchas cosas. La Moto, por ejemplo, es una canción para bailar y para que la gente se divierta, con mucha mezcla de estilos de música latina, desde la cumbia al reguetón, pero es una canción hecha para Dama y en la que ella da un mensaje alentador a las mujeres, en la que les dice que pueden superar cualquier dificultad y que pueden tener una actitud positiva hacia la vida, que les permita desafiar todos los retos. Trata de contagiar alegría en un momento en el que están viniendo tiempos mucho mejores para las mujeres en el mercado de la música urbana. Se están empezando a ver más mujeres en este estilo, ya no es solo Shakira. Yo creo que Dama podría dar el paso de salir de España al mundo incorporando los ritmos latinos y urbanos.

- ¿Cómo analizan desde la industria la irrupción del programa Operación Triunfo pasados dieciséis años de la primera edición, y del fenómeno que ha supuesto otra vez, sobre todo con la música en directo en televisión?

-Ha revolucionado el mundo de la música y ha rescatado mucho talento que no iba a poder estar ahí, porque antes, para llegar, se necesitaban contactos y, si no los tenías, y no sabías cómo entrar, te quedabas solo con el talento. Estos programas lo que hacen es enseñar y poner al descubierto este talento, a nivel mundial se ha rescatado mucha buena música.

- En el libro 10 ingobernables. Historias de transgresión y rebeldía (Libros del K.O.) , de June Fernández, en un capítulo sobre Cuba, la autora habla del videoclip que hizo con Buena Fe y de que la televisión cubana censuró el final de la canción Ser de sol, justo en el momento en el que los protagonistas (hombres) "descubrían a sus novias besándose", algo que, sin embargo, no pasó con escenas lésbicas de series norteamericanas como Juego de Tronos o Glee, ¿cómo vivió ese momento?

-Nosotros vivimos en un país en el que hay censura, como en otras partes del mundo, sabíamos que era algo nuevo para nuestro país, era como un reto de cosas que pueden pasar y que se pueden ver. El vídeo no dependía de nosotros, pero el director quiso poner ese final y lo que se consiguió fue que se cortase, de todos modos, la canción era tan bonita que no hacía falta hacerla pasar por esa controversia. Nosotros hemos educado mucho con nuestras canciones en nuestro país. Vivo en Miami, pero visito constantemente mi tierra natal, y hago canciones allí y me mantengo ocupado allí y le regalo mi música porque hemos sabido darle alegría a nuestro pueblo y eso es lo más importante.