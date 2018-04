"No me apetecía nada meterme en una historia tan oscura como 'Quien a hierro mata"

Luis Tosar regresa a A Coruña para rodar Quien a hierro a mata, la nueva película de Paco Plaza producida por Vaca Films. El filme, que se grabará entre este mes y el próximo en la ciudad, narra una historia de venganza, odio y narcotráfico, en la que el actor lucense se mete en la piel de un hombre arrastrado por el rencor.

- El desconocido , La sombra de la ley y ahora Quien a hierro mata . Está abonado a A Coruña.

-Sí. Evidentemente no es casual, claro, todo esto viene de Vaca Films. Pero para nosotros siempre es muy agradable volver aquí a rodar, estar cerca de casa, y familiarmente más arropados. Este año nos está conviniendo menos por el tiempo. Siempre habíamos tenido más suerte con él incluso en El desconocido, que rodamos en una época difícil, otoño. A ver cómo nos va.

- El rodaje lo comienza mañana mismo [por hoy], en Cambados, ¿tiene ganas de empezar?

-Hay un poco de incertidumbre, porque con toda esta historia tuvimos que adelantarlo. Pero creo que no viene mal. En cuestión de nervios, cuando menos sepa uno sobre qué es exactamente lo que va a rodar primero, mejor. Relaja. Bueno, a mí, porque no creo que a Paco [Plaza] le relaje mucho no tener ni idea de si va a poder rodar realmente o no [se ríe].

- Usted podría no haber estado en el rodaje. Dudó a la hora de decidirse por este filme.

-Es que hay un elemento muy claro en la película, que tiene que ver con una futura paternidad. Y yo justamente, cuando leí el guion, acababa de ser padre. Ahora, con perspectiva, pienso que quizá fue un buen momento para ver la magnitud de lo que se estaba contando, pero en el momento en el que lo leí? Estaba disfrutando de mi niño, y no me apetecía nada meterme en una historia oscura y dura como esta.

- Pero al final se decidió.

-Porque me fascinaba la historia. Mi duda estaba en si realmente me quería meter emocionalmente en este viaje, y si me compensaba lo que me gustaba frente al esfuerzo y compromiso que iba a tener que adquirir actoralmente. Luego es cierto que pensé que iba a pasar tiempo hasta que nos pusiéramos a rodar, con lo cual, seguramente ese estado en el que estaba en ese momento no se iba a producir después. Las cosas, por fortuna, se van asentando, y la verdad es que no dejaba de pensar en la película. Así que dije que sí.

- Dice que es casi obligado tocar la realidad política y social cuando se hace un thriller, ¿cómo la abarcará esta vez?

-Por desgracia, en Galicia hay mucho del contexto que plantea la película, que es el narcotráfico. Luego está la realidad de los odios intrafamiliares y extrafamiliares, que es el pan nuestro de cada día. Yo creo que todo el mundo va a reconocer de qué se está hablando en la película.

- Por su historial de personajes, lo normal sería pensar que le tocaría un contrabandista. Pero hará de enfermero.

-Sí. No es un personaje oscuro, en realidad es un personaje que tiene muchísima luz, lo que pasa es que le visita un pasado que era oscuro para él. Ese pasado vuelve y desencadena toda la serie de acontecimientos que se producen en la película. El odio que tiene, y que creía olvidado, aflora de una manera brutal. Es un yonqui del odio.

- ¿Cómo lo ha trabajado?

-Estudiando, e intentando comprenderlo. Mario hace cosas muy irracionales, pero intenté entender su estado de rencor desde ese símil de la adicción. Quien a hierro mata es una película en la que se habla de adicciones y la de Mario es una espiritual. Es un tipo que creía que estaba curado, que ya había pasado todo el síndrome de abstinencia y, de repente, por una pura casualidad, no puede evitar ir hacia ahí, ni cometer actos que son muy reprochables. Pero yo como actor no puedo juzgar al personaje, tengo que intentar comprenderlo. Y creo que lo hago.

- El rodaje lo empieza antes del estreno de su última película, La sombra de la ley . ¿Cómo se sintió en los años del plomo?

-Fue muy divertido, pero también muy duro. Era una película muy ambiciosa para los presupuestos que manejábamos. A veces no te da tiempo a disfrutar todo lo que te gustaría, ni a poder hacer alguna toma más. Pero fue muy guay todo el rodaje y toda la ambientación. Cuando uno rueda cosas de actualidad, dice: "Sí, vale, esto es una peli", pero no cambia mucho de tu entorno. Cuando haces un filme de época todo cambia. Ahí sí que tienes la sensación de estar haciendo una película.

- Decía Dani de la Torre que recrear los años 20 fue lo más complicado. ¿Qué será lo más difícil de Quien a hierro mata ?

-[Duda] De esta película todo, básicamente. Es una película muy compleja, porque tiene que hacer reír, llorar? Tiene que aterrorizar en algún momento también?. Y todos estos sentimientos están encontrados permanentemente a lo largo de la película. Las escenas están navegando en terrenos completamente diferentes. Es una película muy inteligentemente escrita, y muy ambiciosa creativamente. Va a ser un viaje espectacular.