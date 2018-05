"No se lo digo a Pablo Motos pero pagaría por hacer las cosas que hago en el programa"

Saltar en una cama elástica llena de trampas para ratones, lanzarse desde nueve metros de altura y volar sobre dos coches o meterse en un vehículo bajo el agua hasta quedar sin oxígeno son algunas de las intrépidas acciones que los espectadores de El Hormiguero, en Antena 3, han visto realizar a Rubén Prieto, un joven de 32 años de Cee, en A Costa da Morte, al que Pablo Motos presenta como "nuestro hombre de acción gallego" o "el gallego sin miedo". Prieto es un enamorado de los deportes de riesgo pero aunque siempre está de aventura en el aire o en el agua, nadie tiene los pies tan asentados en la tierra como él. Tiene la afortunada virtud de saber disfrutar de la vida y la increíble humildad de ambicionar únicamente "estar rodeado de gente buena" y hacer feliz a los demás.

- Tiene una escuela de surf, está en un coro, actúa en películas y cortometrajes, pertenece a una compañía de teatro, construye marionetas gigantes, hace fotografía, pinta, ahora está en un programa de televisión... ¿Le diagnosticaron hiperactividad?

-No, no, para nada, soy una persona bastante tranquila; si fuera un perro sería un mastín, pero cuando pongo el turbo, me vengo arriba.

- Si le preguntan a qué se dedica, ¿qué dice?

-Es una pregunta complicada. Yo hice Magisterio, Educación Física, oposité dos años pero como no había plazas decidí hacerme autónomo. Tengo una escuela de surf, Surf Costa da Morte, en Nemiña, Muxía. Empecé de actor al acabar la carrera, entré en Talía Teatro en 2010, y luego hice alguna película, muchos cortometrajes. Estoy en el Coro Encaixe, que ganó el concurso televisivo Oh Happy Day...

- Le gusta el espectáculo.

-Más que el espectáculo me gusta pasarlo bien, para mí es como un juego. Y tengo una suerte tremenda porque en todas las actividades que hago tengo como pequeñas familias

- ¿Y cómo se organiza para ir a todo eso?

-Es más fácil de lo que la gente cree. Si me llaman para una serie y tengo coro, pues digo que no, lo que llega primero. Ahora tengo más complicado sincronizar todo con la grabación de El Hormiguero, y en la escuela de surf tuve que delegar en mi compañero Suso Lema. Pero decidí comprarme una autocaravana y vivo en ella desde hace un año, voy siempre con la casa a cuestas. Mañana [por hoy] salgo para Madrid para grabar y el martes vuelvo porque el miércoles es la gala de los Premios Martín Códax y el Coro Encaixe es finalista.

- ¿ Cómo llegó al programa El Hormiguero ?

-Fue una alineación de muchos astros, vinculada a todas mis ramas profesionales. Por trabajar de actor conocía a Nerea Barros y por ella a su novio Juan Ibáñez que es Trancas en El Hormiguero. Nos hicimos amigos, estuvieron un mes y pico en mi escuela de surf. A Juan le encantaba mi marioneta gigante, un caballo con el que hacía de caballero medieval en las ferias por toda España. Se lo contó a Pablo Motos, nos conocimos, vio que me gustaba el riesgo, me hizo una prueba y me cogió. Lo primero que hice fueron apariciones absurdas, entrar con el caballo en el plató, liarla parda y gritar: "Soy Rubén", y marcharme. Luego ya vinieron las pruebas, la primera saltar en una cama elástica llena de trampas para ratones. Y llevo ya un año.

- Hace pruebas tremendas. ¿No tiene miedo?

-La verdad es que no. En el programa miran tanto la seguridad que yo a veces les pido algo menos, espero que no lea esto mi madre, pero ellos me dicen que no. He hecho alguna prueba dura, pero bien.

- ¿Qué tal es Pablo Motos como jefe?

-Es una de las personas más interesantes que conozco, un solazo, con un corazón como un templo, superpreocupado por los suyos, pendiente de que todo el mundo esté a gusto. Y tiene que ser difícil llevar una maquinaria de 150 personas, un programa diario con un estrés... Y sin embargo consiguió formar un equipo que cuando llegan las vacaciones, se van todos juntos. Pablo me manda un WhatsApp a las once de la noche preguntándome qué tal está mi hombro... Se nota que es una persona muy querida por el equipo. Si en segundo de Bachillerato me hubieran dicho que me iban a pagar por hacer lo que estoy haciendo pensaría que me estaban vacilando.

- Porque lo pasa bien.

-¿Yo? Yo no se lo digo a Pablo, pero pagaría por hacer todas esas cosas, algunas incluso las propongo yo, como la cama elástica.

- ¿Y qué es eso de que es caballero medieval?

-Me construí un caballo a tamaño natural para las ferias medievales, la gente cree que es de verdad y que voy montado en él. Actué en Carral hace cuatro o cinco años, fueron los primeros en contratarme, y vuelvo este fin de semana. Estoy ahora construyendo otro más grande y más realista.

- ¿Qué quiere hacer en el futuro?

-Mi plan de vida lo tengo claro: vivir pasándolo así de bien el máximo tiempo que pueda, estando rodeado de buena gente, de mi familia y amigos, y conocer gente interesante. No quiero ganar un Óscar ni ser campeón de surf, no me atrae competir ni ser mejor que nadie, a mí lo que me llama es, por ejemplo en mi escuela de surf, ver la cara de felicidad de un niño cuando aprende, ver un teatro lleno de gente que lo pasa bien.

- ¿Qué le dicen en casa?

-Mi madre, por mucho que le diga que no hay peligro, sigue poniéndose de los nervios, pero ya desde los diez años que cogía olas gigantes asumió que es lo que me hace feliz y lo aguanta como la heroína que es.