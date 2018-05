"Las cloacas del Estado existen, por ellas transitan policías, políticos y periodistas"

Los análisis de este periodista y escritor especializado en política, economía y tribunales tienen eco en diferentes medios de prensa, radio y televisión.

- ¿Cuál es el minuto y resultado del conflicto catalán?

-Hemos entrado en una dinámica judicial en la que el Gobierno no pinta nada. Eso es difícil de entender para los independentistas, que están convencidos de que los tribunales dependen del Gobierno. Eso no es así.

- ¿Llarena está actuando con independencia del Gobierno?

-Totalmente. Llarena solo es dependiente de sus prejuicios, como todo el mundo. Llarena es un político porque ha estado al frente de la Asociación de Profesionales de la Magistratura durante muchos años, y eso es un pequeño partido político con mucha influencia. También ha estado muchos años en Cataluña. En mi opinión está haciendo una instrucción totalmente dirigida y sesgada. Él cree que la rebelión es inapelable.

- Entonces sus prejuicios están condicionando su instrucción.

-Efectivamente. No es un juez imparcial, está actuando como un fiscal y además le gusta. Hasta tal punto de que ha marginado a los fiscales del Supremo.

- ¿Quim Torra es un supremacista?

-No me van las etiquetas. Torra es un nacionalista que ha estado en Esquerra Republicana, con Unió y ahora ha sido escogido por Puigdemont. Pero no creo que sea un supremacista. Hace años Rajoy escribió en Faro de Vigo que la estirpe existe, pero no por eso llego a la conclusión de que sea un supremacista.

- Solo se habla de sus artículos.

-Se ha exagerado. Lo que dice en esos artículos es una barbaridad y refleja que tiene una visión desenfocada de la realidad. Pero de ahí a decir que es un fascista o un racista, me parece completamente exagerado.

- También ha sido ampliamente difundida la compra de un chalé de 600.000 euros por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero. ¿No tenían derecho a hacerlo?

-Sí, claro que sí, eso no debería discutirse. Lo que pasa es que ellos habían usado esos mismos argumentos contra otros dirigentes políticos. Además, no todo el mundo tiene acceso a un chalé de esas características. Han tomado una decisión conjunta, pero han sido víctimas de su campaña anterior. Ahora bien, la solución que están dando es completamente incorrecta. Con el plebiscito han tratado de transformar eso en un 'o estás conmigo, o estás contra mí'. Podemos está estancado, y usan esta consulta como un escudo para fortalecer su liderazgo. Es un completo error.

- Podemos se ha estancado. En cambio, Ciudadanos vive un ascenso meteórico. ¿Podrán aguantar hasta las elecciones?

-Hasta ahora la corrupción era un tema cuantitativo; había muchos casos, aunque el PP dijera que eran aislados. Pero hemos pasado de la cantidad a la calidad. Estamos en la fase de los enjuiciamientos: Gürtel, Fitur...

- Ciudadanos organizó en Madrid un acto con papel protagonista para la bandera española y el himno. ¿Aquello qué fue exactamente?

-El giro de Pedro Sánchez de hace un año hacia la izquierda se tradujo en un castigo electoral. Ciudadanos interpretó que los electores quieren a políticos duros como Aznar. Hay un importante sector del PP que ve a Rivera como el nuevo PP. En realidad Rivera está construyendo la vieja AP, la de Fraga. Querrá suavizarlo incorporando a personas como Manuel Valls y otras personalidades de campanillas.

- La sentencia del Supremo sobre Nóos está al caer. ¿Qué sucederá?

-Probablemente se confirme la sentencia de seis años y tres meses a la que fue condenado Urdangarin. Lo digo en condicional, no tengo una bola de cristal.

- Parece que Valtonyc se ha fugado para evitar cumplir su condena.

-Es que la justicia ha hecho todo lo posible para que se fugue. Lo que es evidente es que hay una evolución a la derecha en todas las decisiones judiciales con respecto a chistes en Twitter. Hay una orientación muy clara por parte de los fiscales, sobre todo los de la Audiencia Nacional, a criminalizar estas prácticas. El complemento de todo esto fue la ley mordaza. Hay un retroceso, está claro. Si se ha fugado a Bélgica y a Suiza será muy difícil que lo extraditen.

- ¿Somos una sociedad bien informada?

-No es una respuesta fácil. Aparentemente estamos sobreinformados. Creo que la calidad de la información es deficitaria. El valor añadido que los periodistas aportan es muy escaso.

- ¿ El País se ha vuelto un periódico de derechas?

-Trabajo allí, no voy a valorarlo.

- ¿Existen las cloacas del Estado?

-Sí, claro. Lo hemos visto con el caso Cifuentes. Cómo un vídeo se guarda durante años y después se filtra a un medio.

- ¿Y quiénes transitan por ellas?

-Policías, expolicías y gente vinculada a partidos políticos. Normalmente se usan para conseguir información con la que desestabilizar al adversario. En Cataluña también han existido, con campañas contra dirigentes independentistas con información basura.

- ¿También hay periodistas?

-Hace años que existe un tipo de información que podríamos denominar de huroneo. Hay periodistas que beben de eso y lo llaman periodismo de investigación.