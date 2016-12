A la espera de la oposición

El Ejecutivo local aprobó ayer finalmente en Junta de Gobierno su proyecto de presupuesto para el 2017, que se someterá a la votación del pleno el 28 o el 29 de diciembre. Antes, este viernes, se celebrará la Comisión de Hacienda en la que el Gobierno prevé acercar posturas con PP, PSOE y BNG. El alcalde, Xulio Ferreiro, se mostraba ayer abierto a que esta reunión ocupase más de un día si con ello se alcanzase algún tipo de acuerdo.

Los tres partidos de la oposición no quisieron revelar ayer cual será su voto en el pleno en caso de que las cuentas no se muevan un ápice con respecto al documento aprobado hoy, alegando a que la decisión todavía deberá ser analizada en los órganos internos de cada partido. Desde el PP se mostraron "a la expectativa" de los movimientos que haga el Gobierno local y del grado de integración que haga de las "líneas rojas" presentadas por los populares, que supondrían cambios sustanciales en el documento de cuentas de la Marea.

El PSOE, por su parte, no ha cambiado de postura con respecto a la pasada semana. Los socialistas no quieren entrar en el debate de las partidas presupuestarias ya que entienden que las cuentas debe ser elaboradas de nuevo desde cero, celebrando reuniones bilaterales entre Marea y PSOE concejalía a concejalía. Su portavoz municipal, José Manuel Dapena, reclamó ayer al Gobierno que dé marcha atrás en su intento de llevar el presupuesto a pleno la próxima semana y que rediseñe su proyecto con ellos ya que, dice, "el actual no define objetivos ni aporta soluciones a los problemas de la ciudad".

Ferreiro tuvo duras palabras ayer para los socialistas, a quienes acusó de no hacer propuestas no ahora ni hace dos meses. "Citamos al PSOE hace dos meses para hablar del presupuesto pero no quisieron hacerlo porque en ese momento solo querían hablar de entrar en el Gobierno local", reprochó el alcalde. "Con el PP al menos nos hemos sentado, del PSOE no tenemos ninguna propuesta", sentenció.

El BNG celebrará este jueves Consello Local, en el que definirán qué estrategia seguirán. Aunque no dieron detalles sobre su voto, los nacionalistas sí prevén presentar enmiendas al proyecto de Marea y hacerlo con tiempo suficiente para que puedan ser informadas por los servicios municipales de Hacienda.

Entre la documentación aprobada ayer en la Junta de Gobierno se encontraba el informe económico-financiero sobre el presupuesto y el del interventor. Ambos acreditan que la propuesta de cuentas de Marea cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, si bien el último llama la atención sobre alguna previsión de ingresos que, entiende, debe ser ajustada para ser más realista. Ejemplo de ello es la recaudación prevista para el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) o las tasas por licencias de primera ocupación.

El informe recoge también que el Concello gestionará directamente las bibliotecas que ahora lleva Eulen a partir del 15 de octubre, al haber presupuestado dos millones de euros para asumir el coste de la concesión hasta esa fecha.