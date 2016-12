El alcalde acusa al Puerto de deslealtad por acordar la subasta de La Solana a sus espaldas

"Las cosas no se hacen así", manifestó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, sobre la decisión de la Autoridad Portuaria de subastar de forma conjunta el hotel Finisterre y La Solana y renunciar a la venta directa de las instalaciones deportivas al Concello. Ferreiro consideró que esta iniciativa, de la que el Concello no fue informado, es "un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas" en el terreno de la lealtad institucional y anunció que los representantes municipales se opondrán hoy en el consejo de administración del Puerto a la subasta conjunta del hotel y el complejo deportivo. Según el alcalde, el presidente del Puerto, Enrique Losada, no le comunicó el cambio de postura ni tampoco el acuerdo que alcanzó con la concesionaria del Finisterre y La Solana para que plantee una oferta de 10 millones de euros por ambas en una puja pública.

El alcalde expresó también su sorpresa por la justificación aportada por el presidente del Puerto acerca de que esta decisión se tomó hace tres meses "Me sorprende que desde octubre hasta hoy no recibiese una llamada del presidente diciéndomelo", comentó Ferreiro, quien adelantó que si no se respeta que el Concello ejerza su derecho a la adjudicación directa de La Solana por el precio de salida que estaba fijado en la puja -1,4 millones de euros- el Gobierno legal lo defenderá por los "cauces legales y judiciales" que crea necesarios.

Otra cuestión que el alcalde calificó de "sorprendente" fue la oferta directa de 10 millones de euros planteada por Inmobiliaria Río Mero por el hotel y el recinto deportivo, cuya concesión mantendrá hasta 2027, así como que su presentación "condicione la decisión de la Autoridad Portuaria y la puja".

El Puerto justifica que no tenga en cuenta la solicitud de adquisición de La Solana por el Concello con un informe de la Abogacía del Estado en el que se detalla que para que sea aceptada debe tramitarse un expediente en el que se incluya una memoria justificativa, una valoración del inmueble, informes de la asesoría jurídica y la Intervención municipales, un acuerdo que ponga fin a ese documento, así como la determinación de la cantidad que aportaría el Concello.

Pero el Gobierno local estima que la apertura de ese expediente debe realizarse en una fase posterior, puesto que el acuerdo adoptado por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria el pasado 30 de junio, que suspendió la subasta durante seis meses para que el Concello solicitase formalmente la compra de La Solana, decidió también que el organismo portuario se pronunciase sobre esa solicitud cuando se presentase y que posteriormente se iniciase el expediente.

En ese mismo acuerdo se señala que si se aceptara esa petición, el Puerto debería "iniciar de nuevo el expediente de enajenación" de La Solana "dado que las condiciones de la enajenación variarían sustancialmente" con relación a las que fueron aprobadas en abril.

El alcalde destacó ayer que el Concello remitió por escrito el 9 de noviembre la voluntad de ejercer la opción de compra directa y que se materializaría "cuando haya previsión presupuestaria", para lo que recordó que el proyecto de presupuesto de 2017 contiene una partida para ese fin. "Redactamos ese escrito de acuerdo con los servicios del Concello y el interventor, y tras consultar a la Autoridad Portuaria", explicó Ferreiro, quien entiende que se atendieron los requisitos solicitados por el Puerto. Pero el Puerto esgrime un informe de Abogacía del Estado que concluye que el escrito remitido por el Ayuntamiento "no constituye una solicitud expresa de adjudicación directa", por lo que "no cumple" la opción dada por el Puerto al Concello para hacerse con La Solana.

Para el PP, el desencuentro entre el Gobierno local y la Autoridad Portuaria sobre La Solana es "otro ejemplo de las chapuzas de este alcalde a la hora de gestionar". Para los populares, los responsables municipales "no se centran en los temas importantes y luego se lamentan de que no salgan adelante".

El PSOE defiende la adquisición de La Solana "si las condiciones son ventajosas" y exigió que la Autoridad Portuaria respete el derecho de tanteo municipal en la subasta. Los socialistas reprocharon además al alcalde su "falta de capacidad de interlocución ante otras administraciones". El BNG fue el primero en manifestarse, el martes, para reiterar que el Puerto debe ceder La Solana y el Finisterre al Concello de forma gratuita.