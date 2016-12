Cuando el alcalde no es el jefe

El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, ha convertido la operación de venta de los terrenos de La Solana y el hotel Finisterre en paradigma de cómo el Puerto, uno de los motores económicos de la ciudad, puede vivir de espaldas a ella. Mientras alimentaba en público las esperanzas del Ayuntamiento de adquirir el terreno de La Solana, en privado, y sin comunicárselo al Concello, pactaba con la actual concesionaria de las instalaciones deportivas una subasta que, en la práctica, deja a la Administración municipal fuera de la puja por el importe de la operación y porque también incluye el hotel Finisterre. No es la primera vez que se enfrenta a un Gobierno local. Con el socialista Javier Losada tampoco brilló el entendimiento. Esa colaboración institucional solo existió cuando el alcalde, además de alcalde, era su jefe en el Partido Popular, Carlos Negreira. Abogacía del Estado, Puertos del Estado y el Ministerio de Hacienda -en definitiva el Estado, pero por tres vías diferentes-, avalan la legalidad de la maniobra del Puerto, que se ampara en que los 5,7 millones que ofrece la concesionaria por La Solana son muy superiores a lo que está dispuesto a pagar el Concello, 1,4 millones, que se ajustan a la tasación realizada por el Puerto. Esos argumentos contables serían inapelables en caso de una empresa privada, pero el Puerto es un ente público que debe analizar otros factores, no tirar por la vía fácil de hacer caja, porque no solo la ciudad debe pagar por el colosal endeudamiento del Puerto para construir la dársena exterior.