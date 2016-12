Caballero vaticina a Ferreiro la "oposición" de Feijóo a la creación del área metropolitana

Los alcaldes de A Coruña y Vigo se han vuelto a reunir de forma oficial 25 años después de su última cumbre institucional. El regidor vigués, Abel Caballero, celebró ayer un encuentro con Xulio Ferreiro en el Palacio Municipal de María Pita aprovechando que había sido invitado a la ceremonia de presentación del retrato del exalcalde Francisco Vázquez. La futura área metropolitana fue el tema central de la conversación a puerta cerrada entre ambos mandatarios. Caballero advirtió a Ferreiro sobre la "oposición" que, pronostica, se encontrará por parte del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo

Con tres coches oficiales y una amplia comitiva desembarcó ayer en el Palacio Municipal de María Pita el alcalde Vigo, Abel Caballero. Aunque el motivo de su viaje era el descubrimiento del retrato institucional del exalcalde Francisco Vázquez, que le había invitado al acto, la visita dio pie a su primer encuentro institucional con Xulio Ferreiro. Una reunión más importante por su simbolismo que por su contenido y con la que se puso fin a 25 años de sequía de cumbres bilaterales entre los regidores de ambas ciudades. La última hay que buscarla en las hemerotecas de 1991, cuando Vázquez llevaba las riendas de María Pita y el socialista Carlos Príncipe, las de Vigo.

Tras un saludo frente al despacho de Alcaldía y un alud de flashes, Caballero y Ferreiro se dirigieron hacia el salón Abelenda rompiendo el hielo de su primera vez con un tema de conversación de lo más trivial: el tiempo. Ya a puerta cerrada, y en una reunión marcada por la "cordialidad" según coincidieron en señalar ambos alcaldes, la creación de área metropolitana fue el principal asunto de la charla.

Caballero, que cuenta con la experiencia de haber participado en la constitución del área viguesa, auguró a Ferreiro que su intento de impulsar un ente supramunicipal para A Coruña "contará con la oposición" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "Vigo tuvo que pelear con la intransigencia e intolerancia de Feijóo. Él no entiende que agrupando ayuntamientos y poblaciones podamos ser capaces de configurar liderazgos en Galicia", aseguró Caballero.

No hubo rastro en esta ocasión de las críticas que el vigués vertió en el pasado sobre Ferreiro y su manera de gestionar la ciudad. Quien en su día llamó al regidor coruñés "calamidad" y le acusó de tener A Coruña "hecha unos zorros" optó ayer por no pronunciarse y guardar las formas. "Mal alcalde de Vigo y mal amigo de Paco Vázquez sería si empezase a hablar ahora de la política municipal de A Coruña y a generar controversia", zanjó Caballero, flanqueado por el portavoz municipal del PSOE, José Manuel Dapena, y la secretaria general de la agrupación local socialista, Mar Barcón. Solo aprovechó la presencia de micrófonos para lanzarle, hasta dos veces, un reproche: no haberle votado como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). "No me votó, él sabrá las razones", aseveró.

Ferreiro, que compareció ante los medios por separado a la salida de la reunión, destacó la sintonía entre ambos alcaldes sobre la necesidad de impulsar el área metropolitana en Vigo y A Coruña. "Es un proceso irreversible. Por el bien de los vecinos, la forma más coherente de organizar un territorio como Galicia es a través de unas áreas metropolitana fuertes", señaló el alcalde coruñés.

Después de una cumbre en la que no hubo regalos institucionales, Ferreiro se mostró abierto a repetir el encuentro en la ciudad olívica si recibía la invitación de Caballero. El regidor vigués le cogió el guante. "El día que venga el Deportivo [a Vigo] o cualquier otra ocasión la aprovecharemos para tener otra reunión, a pesar de que no me votó para la Femp", volvió a insistir.

Caballero también informó a Ferreiro en la reunión de algunos de los frentes con los que actualmente lidia como máximo mandatario de la Femp, como la negociación con el Gobierno central de una flexibilización del techo de gasto para los municipios o su intento de impulsar una "revolución municipalista" desde este organismo.