Concentración contra la subasta de La Solana y el Finisterre

La Comisión Aberta en Defensa do Común se concentró esta tarde delante de la Autoridad Portuaria para exigir la devolución gratuita de las instalaciones de La Solana y del hotel Finisterre, ya que considera que no se deben subastar con el objetivo de ganar dinero para pagar "el sobrecoste" derivado de la construcción del puerto exterior, en punta Langosteira. Esta manifestación coincidió con la celebración del Consejo del Puerto en el que se aprobó la puja.

En la opinión de esta plataforma cívica, la subasta constituye "una amenaza seria para una gran parte del patrimonio público" ya que "no hace más que potenciar situaciones de privilegio y de intereses de clase frente a la mayoría de la población", según relata en un comunicado.

La asociación convoca una reunión para el próximo martes, 27 de diciembre para analizar las medidas que van a ejecutar para intentar que no se subasten los terrenos. La entidad considera que el problema al que se enfrenta la ciudad exige "la consolidación de un movimiento cívico fuerte".

Entre los asistentes a esta concentración estaba el diputado por En Marea en el Congreso Antón Gómez-Reino.