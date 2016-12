Guerra, Laxe y Fontenla arropan al exembajador

Rodearon al exembajador familia, amigos y algún escogido compañero de partido. Sitio destacado para su mentor "político y personal", Alfonso Guerra; además de para el que nombró en su momento "mejor alcalde de Galicia", José López Orozco; los vigueses Abel Caballero y Carmela Silva; el expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe; y el ex secretario general de la Femp que presidió, Antonio Luis Hernández. En uno de los palcos, su amigo el constructor Antonio Fontenla. También representantes del personal, como el secretario jubilado Francisco Mato Pet. El grupo socialista actual ni siquiera estaba en pleno. Fueron José Manuel García, José Manuel Dapena y Mar Barcón. Los dos primeros hicieron doblete con Javier Losada y la edil no pudo por motivos familiares. Otros que repitieron fueron José Luis Méndez Romeu y el ex director de los museos Ramón Núñez Centella, así como el regidor vigués. Además de miembros de las corporaciones hasta 2003, congregó a representantes de instituciones en sus mandatos, como Alberto Martí o Arsenio Iglesias que fue director de las Escuelas Deportivas.