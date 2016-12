De titular a 'christmas'

Una frase que resume una vida de lucha y de intentar romper barreras y tender puentes. "Dijeron que no podría estudiar una carrera y aquí estoy". La dijo el alumno de Educación Social Iván Vázquez en una entrevista que publicó este diario el pasado 4 de diciembre. Era un titular, pero también una filosofía de vida y, ahora, también una felicitación navideña. Y es que, la Universidade da Coruña ha elegido esta frase para desear unas buenas fiestas y un feliz año nuevo a sus contactos.

Vázquez tiene 24 años, es de Santiago de Compostela y estudia el segundo curso de Educación Social en A Coruña. Es el único alumno sordo que hay en su clase y, según explicó a este diario, no se siente integrado. Cuando estudiaba en un colegio especializado para sordos, sus profesores le dijeron que se quitase de la cabeza la idea de ir a la Universidad y de hacer una carrera. No les hizo caso. Decidió seguir adelante y conseguir su objetivo de cursar Educación Social. Cuando acabe, está decidido a seguir apostando por sus cualidades y por su vocación, que está en el "área de profesorado". Dice que no es fácil la comunicación con sus compañeros, a pesar de que le acompaña una intérprete, porque ellos no saben lengua de signos. A través de esta postal, al menos estas navidades, su mensaje a llegado a muchas casas.