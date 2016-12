El Concello pedirá que sea Fomento y no el Puerto quien negocie por los muelles

El alcalde, Xulio Ferreiro, ha explicado que solicitará la interlocución con el Ministerio de Fomento o de Puertos del Estado por los muelles, ya que considera que la Autoridad Portuaria no se está comportando con "lealtad institucional".

"Me parece incomprensible y creo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, debería tomar cartas en el asunto, para no ser cómplice, como lo fue la conselleira Beatriz Mato la semana pasada de esa deslealtad absoluta con otra administración pública, que decide, en lugar de esa adjudicación que había sido acordada y que el Concello había pedido, especular con los terrenos", ha comentado el regidor municipal antes de hacer una visita al parque de Bomberos y señaló que no había recibido ninguna llamada del presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, para explicarle la situación.

El Concello recurrirá ante el Contencioso-Administrativo y, si ve que "hay indicios para que la Fiscalía tome cartas en el asunto" también le trasladará el tema de la venta de La Solana. "Hoy vamos a reiterar la solicitud", ha adelantado el alcalde, que pidió "lealtad" y culpó a la Autoridad Portuaria de buscar "el beneficio de una inmobiliaria" en detrimento del de la ciudad.