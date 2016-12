El BNG pide cambios por dos millones en el presupuesto con críticas a Gobierno, PP y PSOE

"El PP se levantó de la mesa y el PSOE no se quiso sentar", señaló ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, sobre la negociación de los presupuestos que irán a pleno mañana sin perspectiva de acuerdo con populares y socialistas. El BNG acudirá a la sesión plenaria con enmiendas y un voto particular, con partidas y cantidades concretas, proponiendo cambios por dos millones de euros. Fuentes municipales aseguran que las estudiarán para obtener el único voto favorable al margen de una Marea Atlántica, con solo 10 concejales. Ferreiro, que entiende que no encontrará apoyo ni de PP ni de PSOE en la sesión, dice que el Ejecutivo valorará cómo seguir con la tramitación en función de la "actitud" que mantengan los grupos en él, "si se deja abierta la vía a la negociación o no o si es necesario algo más".

En la presentación de sus enmiendas, los nacionalistas tuvieron reproches ayer tanto para el Gobierno local como para los otros dos grupos de la oposición. "Nadie aprendió del pleno de abril: ni el Gobierno, que no nos hizo llegar el presupuesto hasta finales de noviembre e incompleto, y los otros grupos de la oposición, con los que parece que no va la cosa", señaló el responsable local de la formación nacionalista, David Pena, que compareció en rueda de prensa con la concejala del BNG, Avia Veira. El Bloque destaca que rebajan "gastos superfluos" como "un 50% en la partida de externalizaciones y un 65% en publicidad y propaganda".

Con estas bajas, proponen destinar medio millón de euros para un Plan de Inclusión Social, aumentar un 31% la partida de reparaciones en colegios y articular un sistema para eliminar el copago en las ayudas a domicilio por otro medio millón de euros. En relación con el comercio local, quieren retomar el outlet pensado para el pequeño y mediano comercio y un banco de bajos comerciales, con 200.000 euros. Respecto a la política cultural, idean unos bonos culturales para los jóvenes (80.000 euros) para facilitarles el acceso a la cultura, y otros bonos para personas en riesgo de exclusión social (120.000 euros). Recuperan una partida para la Feria del Libro. Si el Gobierno local atiende a sus solicitudes, se incluirían 250.000 euros para un Plan de Industrialización de la ciudad y la comarca. Recogen además una serie de obras recopiladas en asambleas hechas en distintos barrios de la ciudad.

El pleno de mañana

Sobre las propuestas de los nacionalistas, el alcalde indicó ayer que el viernes estuvieron "viendo ya las intervenciones en los barrios y veremos si es posible llegar a un acuerdo ya con el BNG y tener su voto favorable" en la sesión. La esperanza es nula con el PSOE y el PP: "Nosotros vamos a cumplir el compromiso que adquirimos, que era llevar los presupuestos durante este año al pleno. Veremos cuál es la actitud de los grupos, si se deja abierta alguna vía a la negociación o si es necesario algo más". Populares y socialistas señalaron ayer que no hay ningún avance en sus posturas y siguen sin desvelar el sentido de su voto.