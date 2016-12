O Castrillón convoca un certamen de dibujo y fotografía sobre el barrio

La Asociación de Vecinos de O Castrillón organiza el XII Concurso de Fotografía y Dibujo IAR, bajo el título Mi barrio: lo que me gusta y no me gusta de mi barrio. Los interesados en participar deberán presentar los trabajos en un tamaño mínimo de 10x15 centímetros y máximo de Din A4. Podrán hacerlo tanto en papel como en archivo digital. En el certamen podrán participar personas de todas las edades, desde niños a adultos, ya que hay diferentes premios en función de las categorías. El plazo para presentar los dibujos o fotografías, tanto a través de internet como en la sede de la asociación, termina el 16 de enero.

La asociación de vecinos de Elviña expone los trabajos del certamen de fotografía Luces y colores de Elviña, en el que participaron mayores de 10 años, en distintas categorías. Es una exposición de especial interés para los vecinos de la zona, pues en ella verán retratadas las calles, paseos, casas, plazas, el mercado... las luces y colores que los acompañan en el día a día. Estará abierta hasta el 30 de enero.