Tecnología de la Nasa para el 080

El Cuerpo de Bomberos recibió ayer sus nuevas equipaciones, 110 trajes para actuar en incendios, que están confeccionados con un material llamado PBI, que utilizan los astronautas de la NASA y también el equipo antiincendios de Nueva York. Según explicó ayer el coordinador de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, estos trajes pesan dos kilos menos que los que venían utilizando los funcionarios hasta ahora, son más cómodos, más visibles, más flexibles y más resistentes, de modo que llegan a aguantar hasta los 700 grados de calor. No arden en el aire, no se funden, no gotean y no generan humo.

El Concello invirtió más de 143.000 euros en renovar la equipación anti incendios de todos los bomberos del parque. "Cada traje, solo el chaquetón y el cubrepantalón, cuesta más de mil euros. Es un 10% más respecto a los anteriores, pero las ventajas son mucho mayores", comentó ayer Touriñán, en la presentación de los uniformes.

El alcalde, Xulio Ferreiro, destacó ayer que, además de los trajes para actuar contra el fuego, el Concello renovó también las equipaciones de los bomberos que intervienen en rescates marítimos, por lo que se han adquirido 110 equipaciones naranjas especiales para trabajar en el agua, cuya inversión ascendió a 35.000 euros. En este caso, se mejora la visibilidad de los efectivos, todos van identificados con su nombre, y también su comodidad, ya que cuenta con unos bolsillos que les permiten "llevar encima todo el equipo" que necesitan cuando realizan una intervención.

Touriñán destacó ayer que los uniformes están adaptados a la nueva normativa y que, si bien se habían cambiado hace tres años, ahora A Coruña es "una de las primeras ciudades de España" que adquiere estas equipaciones de PBI. "Primero se probaron en Estados Unidos y ahora se están comercializando ya en Europa", comentó García Touriñán.

El Gobierno local apuesta por "ir mejorando año a año" las instalaciones y las equipaciones de los efectivos antiincendios. Durante este año, según indican fuentes municipales, se adquirieron cien cascos de intervención, material para el gimnasio y los uniformes para equipar a los diez nuevos bomberos del parque. El Concello tiene pendiente de adjudicación un brazo articulado para la intervención en altura, tanto para la extinción de incendios como para el rescate. En el área de prevención, durante 2016 se compraron detectores automáticos de humo para personas vulnerables, como mayores que viven solos y personas con movilidad reducida.