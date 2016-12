Visibilidad contra el machismo

En A Coruña, a falta de que se acabe el año, hay ya registrados por la Policía Local siete casos más de violencia machista que en 2015. La concejal de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, sin quitarle gravedad a la situación, hace una lectura positiva de los datos, cree que significan que las víctimas confían en la Policía Local para alertar a los agentes de la situación que están viviendo y que "las campañas de concienciación sirven para algo".

"En muchos de los casos no son las mujeres las que hacen la primera denuncia sino que son vecinos o gente que pasa por la calle, para mí tiene la lectura positiva de que la gente también se está empezando a concienciar y de que se está implicando ante estas situaciones, que ya no pasa de todo", comenta Fraga. El coordinador de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, hace hincapié en esta implicación de los vecinos y familiares, para que los casos sean atajados cuanto antes y apunta a que "en más de la mitad de los casos" registrados, son personas del entorno de la víctima las que dan la voz de alarma.

"Cualquier persona que quiera denunciar un caso de estos puede llamarnos a nosotros (092) o al 091 y la llamada será anónima, si creen que pasa algo en el ámbito familiar nosotros haremos un seguimiento", comenta Carlos García Touriñán, que habla de la intervención en los casos de violencia de género de una manera "integral", para que no solo se atienda al problema puntual de una agresión sino que se le ofrezcan a las víctimas alternativas para poder salir de esa situación e, incluso, que se puedan prevenir nuevos ataques.

"No nos quedamos en que el policía actúa y ya está, ese parte se le pasa a Igualdad o a Xustiza Social e Coidados para seguir trabajando", explica Touriñán. En algunos casos, a través de otras unidades de la Policía Local, como la que actúa contra el absentismo laboral, el Programa Tutor, se da también con casos de violencia machista. "Cuando los niños no se comportan correctamente es que les pasa algo. Recientemente, gracias a este servicio descubrimos dos casos de violencia de género", relata Touriñán.

Desde enero y hasta noviembre, la Policía Nacional registró 320 denuncias por violencia machista y la Policía Local intervino en cuarenta casos, de modo que los cuerpos de seguridad tuvieron constancia de más de un suceso de este tipo cada día, según reflejaron en la Junta Local de Seguridad, la semana pasada tanto el 091 como el 092. En la ciudad hay más de 300 mujeres víctimas de violencia machista que, cada día, reciben protección de la Policía Nacional de diferentes niveles.

El Concello cuenta desde hace un año con una unidad especializada en violencia machista. "Casi toda la plantilla tiene formación en estos casos, se le ha dado, sobre todo, a los que trabajan en la calle porque son los que llegan primero tras una llamada y los que hacen una atención inmediata a la mujer y los que, en algunos casos, detienen al agresor", aporta Touriñán. Desde enero y hasta noviembre, la Policía Local detuvo a 28 acusados de cometer un delito de violencia machista en la ciudad, son seis más que en 2015 y cinco más que en 2014.

Uno de los casos más recientes es el de un hombre que, en una bicicleta, persiguió a su expareja por el paseo marítimo y que, cuando ella estaba parada en un semáforo, se coló por la ventanilla del coche para apagarle el vehículo y romperle la llave de contacto. Un agente que estaba fuera de servicio alertó a la Policía Local, que consiguió detener al hombre y tomarle declaración, así como atender a la víctima.

La concejal de Igualdade e Diversidade incide en que no solo los vecinos sino también la Policía Local están, cada vez, identificando mejor la violencia machista y que los agentes siguen un protocolo que propicia que víctima y agresor declaren por separado, algo que permite a los funcionarios especializados -son una decena en la unidad y suelen ir de paisano para darle más tranquilidad a la víctima- prestar atención a comportamientos anteriores del agresor con su pareja o expareja. Y es que, los golpes y las amenazas son la punta de un iceberg que se asienta sobre comentarios despectivos, sobre el control del móvil, de la vestimenta y de las amistades.

Fraga apunta además a que es la propia Policía Local la que "muchas veces" hace denuncias de oficio "incluso cuando la mujer tiene dudas, para darle tiempo a que se asesore y a que se relaje de la situación y pueda pensar con la cabeza más fría y decida hacerlo". Desde el Concello, a las denunciantes se les ofrece "el asesoramiento jurídico y psicológico del Centro de Información á Muller (CIM) y también recursos de acogida", pero, según especifica la edil de Igualdade e Diversidade, deben ser ellas las que "voluntariamente" soliciten estos servicios.

Una vez que la Policía Local interviene en estos casos de violencia machista, comparece ante la Policía Nacional, que ya se encarga de llevar el procedimiento. En este punto, Fraga pide más colaboración al 091, para poder hacer un seguimiento más exhaustivo de las víctimas.

"Una de las cosas en las que estamos trabajando de cara a la próxima Junta Local de Seguridad es qué tipo de convenio podemos suscribir con Policía Nacional para tener datos y que nosotros podamos hacer el seguimiento de los casos, sin intervenir, a no ser que las víctimas nos lo pidan, porque no lo podemos hacer de oficio. Queremos ver qué pasa con todos los casos en general, pero en particular con los que abrimos desde Policía Local", explica Fraga, que asegura que, desde que se hacen campañas más intensas de concienciación, las mujeres que acuden al CIM, según le cuentan sus trabajadoras, van con una actitud diferente, "con menos vergüenza, menos sentimiento de culpa y con más ánimo de reivindicar sus derechos".

Para Touriñán, la visibilización es buena para aprender a detectar la violencia de género. "En los minutos de silencio siempre hay una gran representación de la Policía Local porque estamos muy involucrados con el tema, y eso ayuda a que nos llamen vecinos o familiares que nos dicen que creen que puede pasar algo para que podamos hacer un seguimiento", comenta el coordinador de Seguridad Ciudadana.