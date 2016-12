El Concello reclamará más de medio millón a la concesionaria del ascensor de San Pedro

El Ayuntamiento se hace cargo de las pérdidas del servicio por un convenio firmado en 2005

El Ayuntamiento reclamará a la empresa concesionaria de la explotación del elevador panorámico y del mirador del monte de San Pedro 591.994 euros tras detectar "graves irregularidades" en las cuentas de los años 2010, 2011 y 2012. Desde su inauguración en 2007, el complejo turístico ocasionó cuantiosas pérdidas a las arcas públicas, sobre todo el ascensor. Entre 2010 y 2014 el Ayuntamiento abonó a la empresa 1,4 millones. Cada año el Concello le paga a la compañía el déficit que generan las instalaciones, tal y como establece el contrato firmado en 2005 por el Gobierno dirigido por Francisco Vázquez.

El Ejecutivo local anunció ayer que revisará de oficio todos los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno Local en relación a las cuentas presentadas por la adjudicataria de los servicios, Miramar de San Pedro SL, y a las cantidades abonadas por el Concello "desde hace años". La concejal de Medio Ambiente, María García, advirtió que las cuentas presentan "las mismas inconsistencias que las del año 2013", que ya fueron revisadas por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de julio. Durante el análisis, el Ayuntamiento detectó una diferencia de un 51% -unos 208.000 euros- entre el déficit alegado por la compañía y el que probó.

La concesionaria "no justificó adecuadamente" las pérdidas entre los años 2010 y 2012, según manifestó ayer el Gobierno local. "Las administraciones públicas tenemos la obligación de fiscalizar hasta asegurarnos en qué se invierte cada euro de los vecinos", recalcó García, quien sostiene que los informes sobre el coste anual del elevador y del mirador presentados por la compañía todos los años contienen "graves irregularidades", lo que supuso "un importante coste para las arcas municipales".

La Junta de Gobierno Local aprobará mañana reclamar a la adjudicataria 591.994 euros, correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012. El Ayuntamiento especifica que los gastos facilitados por la empresa en relación con los costes de personal de vigilancia y limpieza no se adecuan a los criterios establecidos por la concejalía de Medio Ambiente el pasado mes de febrero. Mediante una resolución, el departamento indica que, bajo la estimación realizada por el interventor, el precio de mercado del coste de la hora de vigilancia para el servicio deberá situarse en 14 euros. En cuanto a la limpieza, señala que es "imposible" justificar la dedicación de ocho horas de limpieza diaria, 365 días al año, en el complejo deportivo, tal y como pretendía la adjudicataria.

El Concello utilizará la resolución para realizar la reclamación de más de medio millón de euros del déficit que abonó entre 2010 y 2012. El informe de Intervención sostiene que la documentación entregada por la empresa en la facturación "no garantiza que sean costes que tenga que asumir el Concello, al no estar claro las horas dedicadas al servicio y, por lo tanto, tampoco está claro si el precio es o no ajustado a mercado". El Ayuntamiento defiende que deberá abonarle 234.285,71 euros del año 2012; 221.696,91 de 2011; y 136.010,12 de 2010.