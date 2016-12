"Si el alcalde dice que tiene voluntad de cambiar cosas es que la tiene, esperaremos"

-Rechazaron los presupuestos en el pleno y ahora el alcalde da quince días para negociar antes de presentar una cuestión de confianza, ¿qué van a hacer?

-Estamos encantados de que el alcalde nos cuente lo que propone porque todavía lo desconocemos. En el pleno le ofrecimos nuestra ayuda de una manera sincera, lo hicimos con conocimiento de que se pueden alcanzar acuerdos. Lo que pase en estas dos semanas ya no lo puedo decir, porque los plazos los está marcando el alcalde.

-En el pleno dijeron que en el presupuesto no encontraban nada que pudiesen apoyar y el alcalde, que presentará una cuestión de confianza antes de empezar un documento de cero, ¿podrán llegar a un acuerdo?

-Nosotros no vamos a entrar en un contexto de enmiendas y de cambios puntuales. Que no vale nada o empezar de cero son figuras retóricas para decir que el presupuesto hay que construirlo otra vez en sus líneas estratégicas principales. Creemos que el presupuesto debe ser cambiado intensamente, debe tener otras prioridades, incluso quién ejecuta qué cosa y por qué.

-El alcalde dice que el texto sobre el que se va a trabajar es el ya enmendado por el BNG, ¿aceptan esa condición y ya tienen alguna idea de qué partidas podrían tocar?

-No es entrar en partidas. No es: "hágame una propuesta que yo la incorporo". Las enmiendas del BNG no son significativas. La base de la que partimos para negociar entiendo que tendría que ser consensuada, pero si ellos dicen que es esa, pues será esa y a partir de ahí trabajaremos.

-¿Qué quiere el PSOE para cambiar el sentido de su voto?

-Es que no es cosa de cambios.

-En el pleno dijeron qué no quieren, pero le pregunto qué deben tener los presupuestos para que los apoye el PSOE.

-Queremos que se consensúen. Concebimos el presupuesto y el seguimiento y el control de las partidas que incorporamos. En 2016 incorporamos enmiendas que el Gobierno local no implementó o lo hizo como le pareció. Nosotros queremos tener cierta responsabilidad en el cumplimiento de las cuestiones. Hay mil maneras de hacerlo, porque hay cosas que no se cumplen. Nos gustaría ver qué va a cambiar. No sabemos que voluntad tienen. Son cuestiones cuantitativas, cualitativas y de prioridades.

-Por sus palabras del pleno y la garantía de que se cumplan sus aportaciones parece que lo que quieren es entrar en el Gobierno local, ¿es así?

-No sé si se dejó entrever eso en mi discurso, pero no era mi voluntad decirlo. Hay muchas cosas que no tienen que ver con el Gobierno en sí sino con incorporar políticamente iniciativas que puedas poner en marcha, aunque las ejecute el Gobierno, pero que no decidan de manera unilateral no hacerlas. Ahora mismo se decide todo en Junta de Gobierno Local, no hay nada que se decida fuera excepto los presupuestos y algunas cosas urbanísticas. Eso hay que cambiarlo. Ya lo planteamos en el acuerdo de organización, reformular el reglamento de organización municipal, el de participación, que las comisiones tengan una validez y no solo consultiva... Creo que llevamos tres reuniones en 18 meses, si quieren que aprobemos el presupuesto para hacer después lo que ellos decidan... Que no cuenten con nosotros.

-¿Descartan entrar?

-No estamos diciendo ni una cosa ni la otra, no va de eso, va de que si quieren la implicación de otra fuerza política en el presupuesto tienen que articular un procedimiento de hacer las cosas que no sea unilateral porque no da resultados.

-Si no llegan a un acuerdo en quince días se enfrentarán a la cuestión de confianza y a la posibilidad de formar otro Gobierno, ¿dónde se colocará el PSOE?

-De aquí a allí... Si el alcalde dice que tiene voluntad de cambiar las cosas es que la tiene, esperaremos. Lo que no se entendería es que ellos nos pidiesen enmiendas. Probablemente, todos queremos hablar pero no encontramos el formato. Hay espacio para construir un presupuesto progresista.

-¿Cree que sería mejor alcaldesa Rosa Gallego que Xulio Ferreiro?

-El alcalde al que nosotros apoyamos fue el que la Marea quiso poner. Ferreiro tiene las cualidades suficientes para hacer las cosas bien, pero para eso debería apoyarse en más fuerzas políticas y de una manera distinta a la actual, no puede estar toda la ciudad pivotando única y exclusivamente sobre lo que ellos hacen. Debería conciliar más planteamientos, hacer puestas en común y corresponsabilizar a otras fuerzas de cómo debe avanzar la ciudad. Refrendamos que formasen gobierno en solitario, no les pedimos nada a cambio en aquel momento, pero ahora vemos que eso tiene que cambiar.