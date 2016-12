Una grúa para devolver el tiempo

No estaba en su sitio, pero eso no impidió que los demás relojes y campanas del Palacio Municipal no tocasen a su hora. La esfera del reloj principal de la plaza de María Pita estaba ayer todavía en la furgoneta en la que la habían transportado hasta su sitio, cuando dieron las 12.00 horas.

Para entonces, los bomberos, con una autoescala se afanaban en llegar al hueco que había dejado huérfano de manillas y segundos el reloj para acondicionar la llegada de la esfera y la maquinaria ya reparada. Y es que el reloj se estropeó poco antes del día de Navidad. Esta circunstancia casi da al traste con las expectativas de algunos vecinos y foráneos de tomar las uvas antes de tiempo en la plaza. No fue así.

Para esta intervención, los bomberos utilizaron ya sus nuevos uniformes, de color ocre, frente a los azules marino, ya jubilados. El tiempo pasa para todos.