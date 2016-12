Marea estudia "una fórmula" para negociar los presupuestos y la relación con el PSOE

El alcalde, Xulio Ferreiro, aseguró que el Gobierno local tiene que "reflexionar en qué marco" realiza las negociaciones con el PSOE para conseguir su voto favorable a los presupuestos municipales en el pleno. Y es que, en la sesión extraordinaria del pasado miércoles, las cuentas presentadas por Marea Atlántica fueron rechazadas con los votos de PP y PSOE, entre duros reproches de los socialistas al documento presentado por el Gobierno local diciendo que no había nada en el texto que pudiesen apoyar. Ferreiro no descartó, incluso, una entrada del PSOE en el Gobierno local, eso sí, asegura que se tiene que dar un clima de confianza que, actualmente, no existe.

"Si se dan esas condiciones de confianza, todo es posible", dijo ayer Ferreiro, que, por otra parte, se mantiene firme en su posición de presentar una cuestión de confianza si no consigue el sí de los socialistas a los presupuestos en un plazo de quince días, que empezará a contar el día 1 de enero. El Gobierno local está ahora "diseñando la fórmula" para ver cómo plantean la negociación con el PSOE, ya que el concejal socialista José Manuel García dijo en el pleno que habría que reformularlo todo y hacerlo con ellos para conseguir su apoyo.

Una posibilidad que no está sobre la mesa. "Si quieren hablar será para hablar, no para impugnar. Si esto es para empezar de cero y tener un proceso de tres meses de construir unos presupuestos, no va a ir", zanjó ayer Ferreiro, que asegura que el documento sobre el que comenzarán a hablar será el ya enmendado por el BNG. "No veo ninguna razón para no cumplir lo acordado", sentenció ayer el regidor municipal.

Sobre si se recuperará la idea de formar una comisión mixta en la que estén presentes los concejales socialistas, el alcalde comentó que la línea en la que trabajarán será la de encontrar un modelo que les permita "estar cómodos" para poder "sacar los proyectos adelante". "Es lo principal para el Gobierno local no sé si para el PSOE, supongo que también les importará que las cosas salgan adelante en la ciudad", dijo.

El alcalde defiende que se mantengan las líneas maestras del presupuesto, como que "que haya política de vivienda, que política social siga teniendo importancia", que el área metropolitana esté presente, que se atienda al empleo y la promoción económica "como hilo fundamental" y que no se deje "vacía ninguna concejalía", ya que considera que "Participación es el blanco de todos los ataques" aun cuando piensa que sus procesos están siendo satisfactorios y mostró su disposición a hablar y a hacer renuncias en favor de conseguir aprobar el presupuesto.