La creación del área, meta para 2017

El Gobierno municipal arranca 2017 con el objetivo de poner en marcha el área metropolitana. "La Administración puede y debe acompañar desde ya la época y la realidad cotidiana de los coruñeses que no solo viven en Monte Alto, en O Castrillón o Labañou, sino también en Sada, Arteixo, Oleiros y Culleredo", indicó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, durante el encuentro abierto a los ciudadanos celebrado ayer en el palacio municipal para cerrar el año y dar la bienvenida a 2017. El regidor apeló durante su discurso al "entendimiento" de cara al próximo año. "No dejaremos de abrir vías de diálogo y acuerdo, el sectarismo no forma parte de nuestro vocabulario", señaló, al tiempo que añadió: "La verdad está ahí fuera, en la gente a la que nos debemos".

"Ni todos los ornamentos ni la belleza de la ciudad nos hacen olvidar nuestros compromisos", dijo Ferreiro, quien destacó que "cientos de personas" llenan la plaza de María Pita durante la Navidad y la cantidad de visitas que asegura que recibe el belén municipal, al que este año se añadió la figura de María Barbeito. "El Concello está cumpliendo con la gente y seguirá haciéndolo. El año 2016 no estuvo exento de dificultades ni de avances", apuntó. El alcalde, subrayó que este año va a ser recordado como "el que el pleno aprobó la renta social", algo que aseguró que "justifica todo el mandato".

Al hacer balance, el alcalde recalcó que A Coruña es la ciudad gallega donde más bajó en el último año la tasa de riesgo de pobreza. "Aumentamos el gasto social y seguimos contando con acuerdos entre el Concello y las empresas para que las víctimas de la pobreza energética no sufran cortes de suministro", aseveró. Además, indicó que durante la Navidad los comedores escolares permanecen abiertos y que este año arrancó el Dillo Ti y los presupuestos participativos. "El pueblo de A Coruña puede preguntar y hablar cara a cara con el Gobierno, sin obstáculos ni miedo, y decidir sobre el destino de importantes inversiones", señaló.

El área metropolitana es uno de los objetivos que se marca el Gobierno municipal para el próximo año, al igual que recuperar los terrenos de La Solana para uso público. El salón de plenos, en el que se reunieron miembros de la Corporación, personalidades de la ciudad y vecinos, aplaudió cuando Ferreiro abogó por recuperar para los coruñeses la fachada marítima. Entre los retos del Ayuntamiento también nombró potenciar el transporte público y el uso de la bicicleta; la lucha por generar empleo, "favoreciendo el cooperativismo, la innovación, la creatividad cultural y empresarial"; y la erradicación de la violencia machista. "En 2016 pusimos en marcha programas y campañas que se tradujeron en políticas concretas, pero también en la creación de una cultura social feminista, que combate las violencias, pero que abarca todos los ejes de la vida", manifestó el regidor.