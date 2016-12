Marea y PSOE consultarán a sus bases antes de firmar un pacto de Gobierno

Tras el rechazo del PSOE a los presupuestos municipales en el pleno del pasado miércoles, se han vuelto a abrir las puertas a una posible entrada de los socialistas en el Gobierno local, aunque esa decisión no se podrá tomar en los despachos de María Pita sino que tendrá que tener el visto bueno de las bases.

Marea Atlántica tiene en el número tres de sus "Principios de Forma de Gobierno" que cualquier integración de concejales elegidos en otras candidaturas que se decidan tendrá que ser refrendada en una consulta ciudadana con un censo "idéntico al aprobado para las primarias".

Preguntado por este diario, el PSOE aseguró ayer que también someterá la decisión a la opinión de sus afiliados. Fuentes socialistas puntualizan que, cuando propusieron a Marea Atlántica su entrada en el Gobierno, cuando el Ejecutivo municipal inició las conversaciones para diseñar el presupuesto de 2017 hace ya más de tres meses, la Ejecutiva socialista dio su visto bueno a esta propuesta. Entonces, en un clima de crispación y de acusaciones de "falta de confianza", los socialistas no consiguieron cambiar su lugar de oposición en María Pita.

Tras el pleno del miércoles y con las declaraciones del alcalde, Xulio Ferreiro, de debatir no solo de presupuestos sino también de "relación" con el PSOE, los ánimos se han templado, tanto, que el concejal socialista José Manuel García, el encargado de intervenir en la sesión plenaria, enmendó en este diario al día siguiente sus intervenciones en María Pita, alegando que "empezar de cero" o que en el presupuesto "no hay nada" que el PSOE "pueda apoyar" son "figuras retóricas" que solo significan que hay que hacer modificaciones en el documento.

Este hipotético cambio en la organización del Gobierno local tiene un tiempo límite y es que, el alcalde aseguró que, si en dos semanas no consigue un acuerdo para los presupuestos municipales se somete a una cuestión de confianza.

Esto implica que pone su cargo a disposición del Pleno, ya que, una vez que se presenta esta moción, los grupos tienen un mes para formar un Gobierno alternativo, si no lo consiguen, los presupuestos se aprueban automáticamente, aunque solo para ese ejercicio.

Actualmente, los presupuestos están prorrogados, una situación que, si bien es novedosa en A Coruña, no lo es tanto en los concellos de la comarca donde incluso gobiernos con mayoría, como Miño, no aprueban las nuevas cuentas o no lo hacen en diciembre para que entren en vigor el 1 de enero, como Arteixo, que les dio el visto bueno a finales de primavera.