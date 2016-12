Un pozo con poco fondo y carente de argumentos

No puede hablarse ya de inviabilidad. Pero sí de evidencias. Y aunque al arriba firmante se le tiene catalogado desde hace tiempo como un "contrario" al conocido como Puerto Exterior de A Coruña -denominación que ya no concuerda con la municipalidad y ha pasado a ser puerto de punta Langosteira- lo cierto es que nada tengo a favor de lo levantado/hundido en una que fue zona de pesca y marisqueo para muchas familias del área y que ahora, mire usted por dónde, hay quien descubre como puerto refugio cuando este calificativo lo tiene adjudicado desde que España, en tiempos de Aznar como presidente del Gobierno, entendió que los entonces denominados "puerto refugio" no eran sino integrantes de una red o plan de zonas refugio para barcos en peligro en las que figuraban -creo que todavía figuran, si no ha habido modificaciones al respecto que desconozco- la ría de Ferrol e incluso la de Vigo. Véase la diferencia entre un puerto refugio y una zona o punto de refugio para buques precisados de asistencia técnica.

El buque-tanque liberiano Max Jacob, tipificado como TTA (Tanker (unspecified), clasificado por la sociedad American Bureau of Shipping, tiene más de 250 metros de eslora, 16,50 metros de calado, 81.565 GT y accedió esta semana al puerto de Langosteira con una carga de fuel pesado equivalente a 157.300 toneladas. Pertenece a la armadora Jacob TankschiffahrtsgeseschaftmbH& Co. KG. No pudo entrar en el puerto de A Coruña por la carencia en este del calado necesario y se le derivó, al parecer a petición de la casa armadora, a Langosteira donde el teórico puerto refugio le acogió después de una larga y tensa espera de la que nadie habla o quiere hablar. Porque tensión y espera presidieron las alrededor de cinco horas de stand by del buque para poder entrar en el tal puerto refugio. De esa tensión y espera pueden dar fe, si se lo permiten, los prácticos y los capitanes de los remolcadores de los puertos de Ferrol y A Coruña alertados por las autoridades competentes por si fuese necesaria su intervención ya que el Max Jacob carecía de suficiente máquina para afrontar una entrada complicada al puerto de Langosteira con bajamar. Fue necesario esperar a la pleamar porque, de no ser así, el buque-tanque no podría avanzar dada la avería en la servo que arrastraba desde el día anterior y que fue la causa por la que el capitán solicitó ayuda.

Decía que no quería hablar de inviabilidad del puerto de Langosteira. Pero sí lo hago de las que parecen evidencias de que no cumple con todos los requisitos necesarios para desempeñar las funciones que se le suponen a un puerto de esas características de polivalencia en cualquier circunstancia climatológica -y el mal tiempo de mar y viento en la zona son habituales-. Lo que no sabíamos es que un buque como el Max Jacob, con un calado de 16,50 metros, no podía entrar en este puerto de punta Langosteira en el que la UE, el Ministerio de Fomento y Puertos del Estado, además de la propia Autoridad Portuaria, han invertido -y lo que queda por invertir- centenares de millones de euros que, de no ser por el empecinamiento de un alcalde y un ministro de Aznar, probablemente estarían mejor empleados en Sanidad, Educación, etc. Más que un puerto -que lo puede ser mediante catálogo- Punta Langosteira es un pozo con poco fondo y sin apenas argumentos.