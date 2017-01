"Los ludópatas lo ocultan hasta la saciedad. Son los mejores mentirosos del mundo"

Marcarse una cantidad para gastar y no moverse de ahí aunque se pierda y ser consciente de que el juego no es un método para ganar dinero. Esas son algunas de las recomendaciones que el presidente de Agalure, Francisco Gil, ofrece a los jóvenes. El representante del colectivo advierte de que las apuestas 'online', sobre todo las deportivas, crecen "a pasos agigantados" e insiste en la necesidad de visibilizar una adicción que arruina muchas familias, que suelen enterarse "cuando revienta todo, cuando las deudas son inasumibles". Mañana, el programa solidario 'A Radio Conta' recaudará fondos para esta entidad

-¿A qué destinarán los beneficios que A Radio Conta consiga en su cuarta edición, mañana de 17.30 a 20.00 horas en el teatro Rosalía de Castro?

-La prioridad son locales adecuados para la asociación y proseguir con los programas de investigación enfocados a los colegios. Impartimos charlas en cuarto de ESO para prevenir, informar e investigar sobre cómo están instaurados los juegos, las adicciones en los niños.

-¿Cuáles son las conclusiones de las investigaciones?

-En el curso 2015-2016, de una muestra de 830 alumnos, 314 dio positivo en los test, lo que significa que un 37,38% de los alumnos está en riesgo de padecer ludopatía en un futuro, lo que no quiere decir que la vayan a tener.

-¿Qué conductas generan riesgo?

-Al final de cada charla les damos un test con ciertas preguntas relacionadas con el juego. Como, por ejemplo, si dejaron de hacer algo habitual por estar jugando, o si llegaron tarde a una cita como la comida o la cena por jugar con videojuegos. El 10% de los alumnos, de la muestra de 830, respondieron que jugaron a apuestas deportivas, algo que es ilegal para menores. Los menores de edad, por norma general, para jugar cometen usurpaciones de identidad y apropiaciones indebidas.

-¿Los padres lo desconocen?

-La mayoría lo desconocen. Sus hijos contraen deudas cuantiosas a nombre de ellos con créditos rápidos que consiguen por internet.

-¿Puede poner algún ejemplo?

-Un chico de 19, cuando llegó a la asociación acompañado por sus padres, había contraído una deuda de 100.000 euros.

-¿Acuden solos a pedir ayuda?

-Quien llega suele hacerlo forzado por la familia, pocos lo hacen por su propio pie. Cada día empiezan a jugar a edades más tempranas. Hace seis años, la media era un hombre casado de 45 años, de clase media-alta. Hoy en día, la media de edad es de 34 años y solteros, muchos sin trabajo. No podemos determinar la condición, pero sí que la media de edad baja.

-¿Qué edad tiene el usuario más joven de la asociación?

-Once años. Se gastó 4.000 euros en juegos a través de un teléfono móvil. Son juegos a los que se accede a través del móvil, como el Candy Crush y cosas así. En este tipo de adicciones lo que reflejamos es la deuda, pero no es solo lo que tú adeudes, es el trasfondo del tema.

-¿Qué aconseja a los padres?

-Nosotros cuando vienen a la asociación instalamos un programa de control parental para que los padres registren todo lo que hacen sus hijos por internet. También lo instalamos a gente con problemas de juego por internet. A través del programa puedes ver todo lo que hacen. Hoy por hoy los niños acceden al móvil muy temprano. Si no se lo das, vas contra la sociedad, marginas al niño. De cara a controlar, hay programas para supervisar sin necesidad de aislarlo.

-¿Cuáles son las adicciones más frecuentes?

-La mayoría de usuarios son por juego, un 80%. También detectamos más casos de compra compulsiva, también por juegos de rol y a través de internet, pero menos.

-¿Qué genera más adicción?

-La palma se la llevan las máquinas tragaperras, están en primer lugar, pero el juego online, las apuestas a través de internet, están subiendo a pasos agigantados.

-¿Por qué crecen?

-Por la facilidad que hay para jugar, incluso desde el móvil. Ahora con la ley que aprobó la Xunta se va a poder apostar a otras cosas como quién va a ganar Gran Hermano, cosas de ese estilo. Aún está por desarrollar, pero la ley está aprobada.

-¿Debe haber más control por parte de las administraciones?

-El juego es legal, y en España está socialmente aceptado. Nosotros no estamos en contra, pero reclamamos que quien tenga una adicción tenga la posibilidad de dejarla. La sanidad pública no está en condiciones. Reclamamos que parte de los ingresos que genera el juego repercutan en beneficio de las personas que necesitan dejarlo.

-¿Cuándo deberían saltar las alarmas?

-Primero, en el momento en el que no te marcas una cantidad y, segundo, cuando dejas tu vida personal y dedicas todo el tiempo al juego. Una de las principales cosas que dicen las familias que vienen a la asociación es que vuelven a tener a una persona en casa.

-¿Las familias se dan cuenta?

-Suelen enterarse cuando revienta todo, cuando las deudas son inasumibles. Cuando ya hay llamadas de bancos. Por regla general, lo ocultan hasta la saciedad. Son los mejores mentirosos del mundo. Es muy raro que alguien cuente que tiene un problema antes de endeudarse y estar agobiado. En general, se sabe cuando revienta todo.

-¿Qué recomiendan a los jóvenes que se inician en el juego?

-En el juego nunca vas a ganar, está enfocado para que gane un intermediario. Si juegas una cantidad y la pierdes, no te muevas de esa cantidad. El juego no es un método de ganar dinero. No te pases nunca de esa cantidad que juegas, pero eso es muy difícil.

-¿Los casos de ludopatía en A Coruña están dentro de la media estatal?

-Hoy en día no hay muchos estudios cerrados. En España, el 4% de la población se sitúa en riesgo, pero no son datos objetivos. Nosotros somos pioneros en charlas en colegios, en las que un técnico explica las consecuencias que tiene el juego. Es un rehabilitado y explica su experiencia. Se trata de sensibilizar y dar a conocer el problema porque es algo que no está a la vista. Nos queda la segunda fase, que es reunirnos con los padres para trasladarles los resultados

-¿Qué datos tiene de los usuarios de la asociación?

-La media de las personas que están a tratamiento es de 34,8 años; y la media de la deuda es de 14.376 euros. Entre todos deben 1.840.000 euros. El 56% está por su adicción a máquinas recreativas; el 36%, a apuestas deportivas; el 25%, a pasivos como lotería; el 21%, a juego online; el 14%, por compras compulsivas. Registramos sobre un 97% de rehabilitados. Y el riesgo de reincidencia se sitúa entre un 20 y un 25%.