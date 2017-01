La oposición coincide con el Gobierno local en obligar a forzar la rotación en la ORA

Los grupos del PP, PSOE y BNG coinciden, con matices, con el Gobierno local en comenzar a controlar la rotación forzosa de coches para evitar que los vehículos permanezcan aparcados en el mismo sitio más allá del tiempo que han abonado aunque renueven los tiques. Los populares se oponen a que el Concello puede imponer esta medida a través de un decreto, los socialistas critican la renovación de tarifas por móvil y con lectura de matrículas, y los nacionalistas reclaman alternativas de movilidad. El Ayuntamiento evalúa con la empresa concesionaria cómo hacer cumplir una norma que figura en la ordenanza de la ORA desde su aprobación en 1998. La empresa niega que, como dice el Concello, sus parquímetros no permitan esta función

La oposición municipal defiende el cumplimiento de la rotación forzosa de coches que recoge la ordenanza de la ORA desde su aprobación en 1998. Los grupos del PP, PSOE y BNG se oponen a que un vehículo permanezca estacionado en la misma zona delimitada con líneas de color azul más allá del tiempo por el que pagó incluso abonando nuevas tarifas, algo que el Ayuntamiento no ha aplicado en las casi dos décadas de implantación del servicio, con Ejecutivos municipales de todos los colores políticos. Ahora en la oposición reclaman al Gobierno de Marea, que estudia con la concesionaria la forma de hacer efectiva esta rotación, que exija su cumplimiento a Setex Aparki.

El Concello admite que en la actualidad carece de "medios materiales" para controlar la rotación y que la concesionaria no tiene parquímetros adaptados para la misma finalidad. Por estas razones el Gobierno local analiza con la firma, sin ningún plazo previsto, el modo de aplicar con efectividad esa rotación forzosa que obliga a los coches aparcados en zona ORA a desplazarse a otro lugar también en color azul después de que haya expirado el tiempo por el que pagaron.

Los demás grupos municipales exigen aplicar el carácter forzoso de la rotación, aunque con matices. El PP señala a este periódico que ahora el Concello está en condiciones de reclamarle a Setex Aparki que cumpla esta condición del servicio y matiza que durante su mandato entre 2011 y 2015, con una concesionaria y un sistema de ORA distintos, no llevó a cabo ese cumplimiento porque el Gobierno local "no disponía de los mecanismos para realizar ese control".

Fuentes populares interpretan que si tras un año y tres meses de servicio los parquímetros de Setex no están adaptados para controlar la rotación forzosa el Concello demuestra "que no exige el cumplimiento del contrato". Además se oponen a que el Ejecutivo pueda reclamar estas medidas de control mediante un decreto, como introduce en un nuevo apartado de la ordenanza reguladora. "Eso crea una inseguridad jurídica y la gente no va a estar convenientemente informada, como lo estaría con una ordenanza", explican.

El grupo socialista pospone a hoy una valoración más precisa de la ordenanza de la ORA que este martes fue tratada en una comisión de movilidad en la que se analizaron las alegaciones presentadas por los grupos, pero se muestra contrario al nuevo sistema de pago de las tarifas del servicio porque considera que la posibilidad de renovar los tiques con comodidad a través del teléfono móvil con el registro la de matrícula sin acudir al lugar de estacionamiento "no favorece" la medida de forzar la rotación de coches en zona azul.

El BNG entiende que la exigencia de cumplir con la rotación de vehículos aparcados en la zona ORA es la razón de ser del propio servicio y no que los coches están aparcados permanentemente en la misma plaza, por lo que no admite que la empresa carezca de parquímetros adaptados con sistemas tecnológicos apropiados para el control. "La rotación la tiene que haber, pero no se puede penalizar ahora mientras no existan alternativas de movilidad para los vecinos", comenta la portavoz nacionalista, Avia Veira, quien, al contrario que el PP, no cree que sea negativo la adopción de medidas por decreto.

La concesionaria del servicio, Setex Aparki SA, consultada por este diario, contradice al Concello al afirmar que sus máquinas no presentan problemas técnicos que impidan controlar la rotación de coches en zona ORA. Añade que también cuenta con vehículos de lectura de matrículas e insiste en que forzar la rotación requiere una ordenanza "clara y precisa" que ahora no hay" y una división "definida" de la ciudad por sectores.