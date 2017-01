El destino judicial de un asaltador nocturno

Los asaltos a locales, tiendas y bares de noche y madrugada han crecido en la ciudad desde el verano. Los cacos son generalmente delincuentes habituales y drogodependientes difíciles de identificar, que actúan con guantes y en pareja y se llevan las recaudaciones de las cajas registradoras. Estos robos son competencia de la Policía Nacional y la mayoría de los detenidos, señalan fuentes policiales, son puestos en libertad sin condena de ingreso en prisión, al ser sus delitos penados con dos o tres años de cárcel pero que no conllevan violencia contra víctimas. Los trámites judiciales retrasan la celebración de juicios

El incremento de asaltos a tiendas, bares, establecimientos y oficinas desde este verano de noche y de madrugada ha acentuado la sensación de inseguridad entre los vecinos y propietarios de negocios. El destino de los delincuentes que generalmente cometen estos robos y son localizados y detenidos por la policía no es en cambio lo suficientemente severo como para desalentar la reincidencia ni para devolver al ciudadano la tranquilidad, ya que la mayoría no ingresan en prisión y las gestiones de los juzgados y la Fiscalía suelen ralentizar la celebración de los juicios, un proceso que dependerá de la identificación del autor o autores.

Fuentes policiales explican a este periódico que la pena por un robo con fuerza en un local es de uno a tres años de cárcel, pero al tratarse de delitos que no conllevan violencia contra víctimas la posible condena no implica la prisión preventiva. Lo habitual, señalan las fuentes, es que los cacos detenidos se presenten al Juzgado de Guardia y que este órgano los deje en libertad. Hay no obstante agravantes que motivan el ingreso entre rejas, como la comisión de daños y lesiones graves, la reiteración en el delito y el robo de objetos de valor histórico, artístico o científico.

Ejemplos de estos casos con agravantes en la ciudad se dieron recientemente en un pub de la calle Orillamar en el que el propietario fue agredido por un hombre cuando lo sorprendió robando en el interior de madrugada, y con otro asaltante que fue detenido dos veces en días consecutivos al tratar de robar en un local. Sendos detenidos ingresaron en la cárcel.

Aunque lo más frecuente es que estos delincuentes sean liberados tras la detención por un asalto, algunos casos llegan a juicio, pero hasta que no se celebra puede llegar a pasar bastante tiempo, habitualmente indeterminado. Si no hay autor conocido o no se identifica -cuentan las fuentes policiales-, el atestado se archiva en la Policía Judicial sin siquiera ir al juzgado; si es identificado a través de huellas, ADN o grabaciones con cámaras de seguridad, la celebración del juicio estará condicionada por las diligencias de los juzgados y la Fiscalía según el tiempo que abarque el proceso de identificación.

Pero reconocer y detener a los autores de estos robos puede ser una tarea complicada. No ayuda el uso de guantes ni que su modus operandi general sea de forma conjunta, en parejas, con uno de los cacos vigilando en el exterior de un local mientras el otro actúa en el interior. Los delincuentes, dicen las fuentes, están acostumbrados a este estilo de asaltos, residen en la ciudad o en la provincia, por lo que conocen bien como desplazarse, y son drogodependientes.

A este perfil se ajustan la mayoría de los autores de los robos ocurridos en la ciudad en los últimos meses. Entran por las noches en los locales rompiendo puertas o ventanas o apalancando las rejas y persianas metálicas y su botín consiste básicamente en la recaudación de las cajas registradoras o el dinero de las máquinas tragaperras. La detención de estos delincuentes es competencia de la Policía Nacional.