"Es la forma de gestionar los conflictos lo que nos hace crecer, no la huida"

La Fundación María José Jove inicia este mes un curso gratuito dirigido a familias pero también a educadores y personas interesadas en el estudio de los roles y los perfiles psicológicos titulado 'La imagen familiar', que terminará en abril. Está dirigido por la psicóloga Lucía Cuevas y consta de cuatro sesiones prácticas en las que los participantes profundizarán en las relaciones familiares, tanto de pareja como con los hijos o entre hermanos. Cuevas señala que lo importante no es que no haya conflictos en las familias sino que sus miembros sepan cómo resolverlos para poder salir adelante fortalecidos

-¿Hay una imagen familiar estándar o se ha transformado la imagen que corresponde a la familia?

-Los cambios han transformado la imagen "estructural" de la familia. Ahora hay muchos tipos de familias que antes no existían o estaban ocultas como las monoparentales, las formadas por dos mujeres o dos hombres, las reconstruidas... pero en lo sustancial, la familia sigue teniendo una imagen propia y personal dentro de cada uno de nosotros. Es esa imagen la que nos interesa en el proyecto, la de la familia interna que cada uno tenemos y analizar cómo la hemos formado en base a nuestras experiencias, a los roles que hemos vivido, a las alianzas y lealtades que hemos creado.

-¿Como cuáles?

-Puede ser una imagen familiar reconfortante o estresante, un lugar seguro para nosotros mismos lleno de afecto, límites y en el que se nos acepta por lo que somos con independencia de lo que tenemos, en el que cada uno puede elegir su camino, su proyecto personal sin que el peso del apellido decida por nosotros, puede ser que el peso de nuestra familia de origen ocupe mucho espacio en la construcción de una familia nueva cuando somos adultos. Reconciliarnos con la imagen de familia que vivimos cuando éramos jóvenes nos abre las puertas para decidir de forma libre la familia que queremos crear.

-¿Qué aspectos o elementos definen a la familia de hoy?

-Hoy en día, en comparación con las familias de antaño, creo que el tema de la sobreprotección está haciendo mucho daño a los hijos. No se les permite fracasar, probar diferentes alternativas, se asumen responsabilidades que los hijos deberían incorporar como propias y eso hace que en la edad adulta, los niños y niñas sobreprotegidos se encuentren sin herramientas para enfrentarse a las dificultades. Las reglas del juego no han cambiado, las luchas de poder, las envidias, la lealtad, la autoridad, la búsqueda de afecto, la identificación con un modelo de amor ofrecido por nuestros padres siguen siendo los aspectos que definen a las familias, pero muchas de estas circunstancias no las podemos controlar.

-¿Ha ganado o perdido relevancia, valor o fuerza la institución de la familia?

-Creo que la fuerza de la familia sigue siendo uno de los motores invisibles sobre el que actuamos y decidimos. Con la crisis económica, los roles familiares se han visto forzados a mantenerse más tiempo de lo debido, a transformarse rápidamente o a adoptar responsabilidades que antes estaban extinguidas. El valor de los abuelos, por ejemplo, en la actualidad, es fundamental para que muchas parejas puedan tener hijos, la vuelta a casa de personas adultas o familias enteras ha creado nuevos conflictos y también nuevas fortalezas.

-El programa es de carácter práctico, ¿qué actividades realizan y qué les piden a los asistentes?

-La teoría es un primer escalón para comprender las dificultades, pero la mejor forma de darse cuenta de qué fuerzas dirigen y controlan nuestras vidas es sentirlo uno mismo. A mí me gusta trabajar con dinámicas en las que participen las personas de forma voluntaria, bien construyendo imágenes, relatando historias asociadas a una imagen, a una canción... Hay infinidad de formas de vivir nuestra propia imagen familiar, un simple espejo puede ser el comienzo para explorar nuestro autoconcepto. La expresión artística nos permite plasmar fuera de nosotros mismos lo que nos invade dentro y poder compartirlo y verlo desde fuera.

-Conflictos en pareja. ¿Qué razones los motivan hoy, son distintas a las que causaban los conflictos años atrás?

-La cultura, la sociedad, la educación y los factores económicos influyen siempre en la familia. Tener un padre o madre excesivamente autoritario puede llevarnos a interiorizar la autoridad de una forma rígida y temida, a sentirnos evaluados en cada ámbito de nuestra vida y eso nos resta energía propia para desarrollar nuestra creatividad o por el contrario, al darnos cuenta de que nuestros padres fueron excesivamente autoritarios intentar alejarnos de esa forma que nos hizo daño sin poner límites a nuestra propia vida.

-¿Cómo se puede salir de esa situación?

-Ha de haber alguien que nos ayude, fuera de ese círculo vicioso que se crea, para que nos demos cuenta de cuál es nuestro término medio. Las razones que siembran los conflictos no son tan diferentes en los distintos contextos, la pérdida de la atención, estar excluidos por algún motivo tabú o norma no escrita que hemos roto en nuestra familia, la necesidad de autonomía y el miedo a ella, el sentirnos seguros en nuestro hogar, el nivel de autoexigencia... Creo que depende de las vivencias de cada uno de nosotros más que de la época temporal y en general, el saber que pese a que fracasemos, pese a que no sigamos los dictámenes familiares, pese a que haya problemas económicos, pese a que haya enfermedades físicas, desengaños... somos aceptados por nuestro grupo significativo es muy importante. Saber apoyarse en el otro, expresar debilidad cuando uno lo necesita y pedir ayuda es muy complicado, si nuestra familia no se asusta y permite expresiones de debilidad, de tristeza, de miedo sin destruirse somos capaces de salir al mundo exterior y confiar en otras personas.

-¿Es más complejo mantener una relación armoniosa o estable con los hijos hoy? ¿Por qué surgen generalmente los conflictos?

-Los conflictos con los hijos surgen de manera natural, me preocupa más una familia que no exprese ningún conflicto que una familia que los tenga. Queremos que nuestros hijos crezcan rápido, alcancen metas antes que los demás y no a su debido tiempo, no tenemos la suficiente paciencia y nos ciega el ego al considerar a los hijos como una representación de nosotros mismos. Ellos tienen su propio ritmo, sus propios miedos, sus propias inquietudes.

-En la relación entre hermanos, ¿qué hay que fomentar y qué hay que evitar?

-Cuando son pequeños hay que observar, ellos mismos se van diferenciando del otro. No creo que evitar sea la mejor forma de afrontar un problema, aunque en ocasiones funcione. Las peleas son normales, están aprendiendo a compartir, a poner límites, a conocerse, a hacerse respetar... El mundo adulto que los espera también es así. El problema viene cuando un hermano ocupa un rol que no le corresponde (cuidar del otro, cuidar de los padres, tener que complacerlos siempre, no aceptar al otro miembro) y esta circunstancia inunda su vida y le consume muchas energías que deberían estar enfocadas en su propio beneficio. Cada uno es diferente y nuestro trato (por mucho que nos empeñemos en ser igualitarios) también lo es. Es interesante fomentar las ganas de crecer que tienen con responsabilidades adecuadas y con refuerzos, ya que muchos niños y niñas ven la escuela, o hacerse mayor como algo negativo, con demasiadas presiones. En cambio otros, por ejemplo en la etapa adolescente, creen que cuando cumplan 18 años todo cambiará, ya no podrán recibir normas de sus progenitores y su venganza se cumplirá, haciendo lo que ellos quieren en cada momento porque eso es ser mayor. Ni en un caso ni en otro es conveniente, porque la realidad siempre se impone y les llevará a estrellarse contra un muro, tanto si no quieren crecer como si quieren ir muy deprisa.

-¿No hay términos medios en la familia, o es un refugio o una fuente de conflictos?

-Lo normal es que en ocasiones la familia haya sido un refugio seguro y en otras fases una fuente de conflictos. Tener conflictos familiares puede ser un buen camino para crear una estructura nueva, más funcional, que cubra más necesidades de sus miembros, siempre que se gestione de forma correcta.

-¿Cómo se puede reforzar su concepto de seguridad y cómo evitar los problemas?

-El concepto de seguridad es diferente en cada uno de nosotros y en cada familia. Por ejemplo, hay familias en las cuales expresar miedo está prohibido o la expresión de afecto es considerada un símbolo de debilidad, o en las que no se reconocen los éxitos, no se felicita pero sí se hace hincapié en las dificultades. Cada familia es un mundo, lo interesante es que al estar inmersas dentro de ellas no somos capaces de identificarlo. Cuando formamos una pareja y nos introducimos en la familia de nuestro cónyuge podemos observar otra forma de funcionamiento, es lo enriquecedor, y nos puede permitir ver diferencias con el funcionamiento de la nuestra. Lo importante no es evitar los conflictos sino saber gestionarlos, dar un lugar a cada miembro en el que se sienta cómodo, en el que tenga una función tanto para sí mismo como para los demás. Es la forma de gestionar los conflictos lo que nos hace crecer, no la huida.