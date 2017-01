El niño que aprendió a nadar en O Parrote

Nací en la calle Cortaduría, en la Ciudad Vieja, donde mis padres, Lola y Manolo, regentaron el bar Casa Manolo, en el que todos los años se organizaban importantes campeonatos de tute, así como excursiones para que los vecinos visitaran lugares de Galicia, ya que era una época en la que casi nadie tenía coche. Aún recuerdo mi primera excursión, que hoy me hace gracia, ya que el viaje tan solo consistió en ir a la playa de O Pedrido, que en aquellos tiempos parecía que estaba lejísimos.

El bar de mis padres fue el segundo del barrio en el que hubo televisión, que fue todo un éxito comercial, sobre todo cuando empezaron a transmitir partidos de fútbol, ya que los clientes que querían verlos llenaban por completo el local los domingos y festivos, ya que la mayoría de la gente no tenía uno de estos aparatos. Mis padres se tenían que levantar esos días a las cuatro de la mañana para poner grandes potas al fuego y hacer los callos que tanto gustaban a los clientes y que yo llevaba hasta sus casas y que en verano venía a tomar el público que acudía a los conciertos de la Banda Municipal en la plazuela de las Bárbaras.

Mi primer colegio fue el Montel Touzet, en Herrerías, del que recuerdo que el muro del patio era bajo, por lo que teníamos que pedir a la gente que nos devolvieran los balones que nos caían a la calle. Recuerdo que los niños estábamos separados de las niñas y que nos daban un vasito de leche al que le echábamos algunas veces unos polvos de cacao que traíamos de casa en un trocito de papel de estraza.

De ese colegio pasé a los Dominicos, donde estudié hasta terminar el Bachillerato y jugué al balonmano en los partidos que se disputaban en los jardines de Méndez Núñez. Llegué a jugar incluso en el equipo de los antiguos alumnos hasta que tuve que dejarlo por una sanción a causa de un incidente con un árbitro al que precisamente yo había iniciado en esa labor. Tengo un gran recuerdo de la desaparecida playa de O Parrote, que era usada por todo el vecindario y fue donde aprendí a nadar gracias a mi querido vecino Satur, padre de mi amigo Pepe Sardón, que me llevaba allí porque mis padres no podían hacerlo al tener que atender el bar. Me colgaba de sus espaldas agarrado a su cuello y me llevaba hasta los barcos fondeado hasta que poco a poco aprendí a nadar. Además de Pepe, mis amigos fueron Rosa María Ares, Cheché Corbelle, los hermanos Mouriño, Muchita y Rafael Redondo, José Antonio Manteiga, Manolo y José Carlos Vilameá, Mari Carmen y Felisa Cabanas, Luis y Bety Bernabéu, Pilar y Carlos Raposo, Tonecho y Mari Díaz, Loli Pardo, Tucho, Enri, Julia, Manolete y Lele.

Jugábamos en la plazuela de Cortaduría y en la de las Bárbaras, donde usábamos como porterías de fútbol los portalones del convento. En María Pita hacíamos grandes partidos con las pandillas del barrio, aunque los guardias municipales hacían lo posible para quitarnos la pelota.

Aún recuerdo las personas del barrio de aquellos años, como Manolo el cartero, Jaimito el zapatero, Marisa la peluquera, Pepiño el practicante, Bugallo el tendero, el Maragato, Leónidas el lechero, así como los bares Yéboles, El Manantial, Moreta, El Gaucho, Ciudad, Remo y Apolo. También estaban los equipos de fútbol Deportivo Ciudad y Sporting Ciudad, además de la panadería de San Francisco, los tebeos de Mary, el estanco de la calle Damas, el OAR Ciudad, la confitería María Pita y el cine de los domingos en los Dominicos.

Con el paso de los años conocí a Marga, que fue mi novia y después mi esposa, con quien tengo una hoja llamada Diana. Con un grupo de amigos del barrio fundé la asociación Fiestas del Rosario Patrona de La Coruña, que consiguió que el año pasado fuera festivo local el día del Rosario, en el que, entre otros catos, organizamos una comida solidaria en la Cocina Económica.