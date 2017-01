Más de 28 propuestas vecinales al día

Desde una papelera que ha amanecido quemada, un mal olor en la vía pública y que no funciona la tarjeta del bus hasta prestar ayuda a los refugiados si llegan a A Coruña, los vecinos hicieron en 2015 una media de 28,5 propuestas diarias al Gobierno local -primero al del PP y, tras las elecciones de mayo, a Marea Atlántica-. En total, 10.388 casos, una cifra que ha ido en aumento por tercer año consecutivo. El crecimiento de las propuestas ha ido parejo al de las iniciativas que no se resolvieron en el plazo establecido de noventa días, que superó el 73% en el ejercicio de 2015

El Informe Anual de Sugerencias y Reclamaciones (SYR) de 2015 recoge que los coruñeses presentaron una media de 28,5 casos cada día, bien a través del teléfono de información 010, a través de la web del Concello o bien desde su posición de trabajadores municipales en la vía pública. Es una cifra superior a la registrada en el anterior ejercicio, por lo que la participación vecinal crece por tercer año consecutivo. En 2013, se admitieron 8.024 sugerencias y reclamaciones, una cifra que subió al año siguiente, a 9.126 (un 13,73% más) y que experimentó otro incremento en 2015, con 10.388 expedientes abiertos (un 13,83% más).

El área que más sugerencias y reclamaciones reglamentarias, agrupando casi la mitad de la recogidas, es la de Medio Ambiente y Sanidad, con 4.449 comunicaciones (42,66%); le sigue el área de infraestructuras, con 2.959 casos y la de movilidad, con 1.454. El área con menos consultas fue la de Vivienda y Rehabilitación, con tan solo tres sugerencias y reclamaciones.

Pero ¿qué denuncian los vecinos?, ¿qué piden cuando llaman al 010 o escriben en la web municipal? Hay incidencias de todo tipo, en el área de Medio Ambiente, por ejemplo, se centran en comunicaciones sobre contenedores y papeleras, piden su vaciado o el cambio de su ubicación, alertan de que han ardido o de que necesitan ser reparadas, también solicitan podas o limpieza de la maleza en solares, que se limpien los excrementos de las aceras y hasta avisan de malos olores en la vía pública.

En el área de infraestructuras, los vecinos denuncian desperfectos en las calles, baches, falta de alumbrado, piden la reposición de rótulos en las calles o que se mejore la accesibilidad en la ciudad.

Otra de las peticiones clásicas de este informe es la del cambio de rutas y la modificación de las líneas del bus urbano. En este apartado no falla tampoco la tarjeta Millennium, cuyo mal funcionamiento la hace protagonista de estos informes anuales. No todos los vecinos llaman para pedir o para quejarse, los hay que también proponen reordenaciones de tráfico y de aparcamientos para mejorar, a su juicio, la movilidad de la ciudad. La ocupación de la vía pública que hacen los hosteleros con sus terrazas también se ha colado en las comunicaciones más repetidas de los vecinos durante 2015 -los datos de 2016 se sabrán a principios de 2018, ya que el documento no se cierra hasta el mes de marzo del siguiente ejercicio-.

En el apartado de seguridad ciudadana, los vecinos alertaron de comportamientos incívicos de otras personas, así como de alteraciones del orden público. Durante el ejercicio de 2015, hubo vecinos que llamaron al 010 para ofrecerse a colaborar con los refugiados y otros para proponer iniciativas turísticas. No se olvidaron tampoco de la ley de memoria histórica, ya que pusieron encima de la mesa nombres que podrían sustituir a los que, entonces, figuraban en el callejero municipal y otros pidieron mejoras en instalaciones deportivas y en los centros escolares.

Con el paso de los años han aumentado el número de sugerencias y reclamaciones y también el índice de casos que no se resuelven en plazo -hay 90 días para cerrar los expedientes-. En 2013, por ejemplo, el índice de incidencias cerradas en plazo fue del 53,08% mientras que en 2015, las que no finalizaron en el tiempo establecido de tres meses, fueron el 73,65% del total de las sugerencias y reclamaciones recibidas.